HOPA’DA KORONAVİRÜS’LE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, kurum müdürleri, STÖ Başkanları ve Muhtarlarla birlikte bir toplantı düzenleyerek tedbirlerde taviz verilmemesini istedi.

Kaymakam Canpolat toplantı hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Covid-19 salgınından korunmak ve halkımızı bilgilendirmek için ilgili kurumlarla birçok toplantı yapılmış, halkımız salgın hakkında bilgilendirilmiş ancak özellikle Kurban Bayramı tatili sonrasında ilçemizdeki Covid-19 vaka sayıları önemli oranda artmıştır. Salgının kontrol altına alınması ve ilçemizde son bulması için Maske, Mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi, düğün vb. toplu organizasyonlara özellikle il dışındakilere katınılmaması, katıldığımız organizasyonlarda ise kurallara özenle uyulması, akraba-arkadaş ziyaretlerinin yapılmaması ve misafir kabul edilmemesi hususları oldukça önem arz etmektedir.

Dolayısıyla salgını ilçemizde bitirmek için önem arz eden kurallar ve alınan tedbir kararları ile ilgili tüm halkımızı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için toplumsal alanda önemli rolleri olan Mahalle Muhtarları, Siyasi Parti Temsilcileri ve STK temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirilmiştir”