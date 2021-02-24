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Hızlı yemek yeme alışkanlığınızla vedalaşın!

Hızlı yemek tüketiminin kötü bir beslenme alışkanlığı olduğunu belirten uzmanlar, başta sindirim sağlığı olmak üzere genel sağlık üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre hızlı yemek yerken besinler tam olarak çiğnenmeden yutuluyor ve sindirim süresi uzuyor. Beyne giden sinyaller daha geç tokluk hissi oluşturuyor. Bu durum da daha fazla yemeye ve kilo artışına yol açıyor.

Sağlık 24.02.2021, 10:09
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Hızlı yemek yeme alışkanlığınızla vedalaşın!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, hızlı yemek yeme alışkanlığının zararlarına dikkat çekti.

“Yemek yemek bir yarış değildir ve yemeğin sonunda ilk bitiren için herhangi bir ödül yoktur” diyen Özden Örkçü, “Hızlı yemek yeme davranışları, daha sonrasında sizde hızlı yeme alışkanlığı olarak kalabilir. O nedenle masada yemeğinizi ilk bitiren her zaman sizseniz, yavaşlamak yerinde olacaktır. Yemeğinizi ne kadar hızlı yiyorsanız, ne yediğinize o kadar dikkat vermiyorsunuz demektir. Yemeği ağzınıza alıp yutmak, yemek yemek anlamına gelmez, ağızda dişler, dil ve çiğneme ile sindirimin başladığı bir eylemdir. Alışkanlığınızı değiştirmek adına masada en yavaş yemek yiyeni bulun ve bu kişinin hızına ayak uydurmaya çalışın” diye konuştu.

Yemeği hazırlayan daha az yiyor

Araştırma sonuçlarına göre yemeğin hazırlanma sürecinde bulunan insanların diğerlerine göre hem daha az yemek yemekte hem de daha iyi sindirdiklerine dikkat çeken Özden Örkçü, “Sebzeleri soymak veya doğramak gibi işlemlerle yemeğimizi hazırlamak için efor göstermemiz daha az yememize neden olmaktadır. Bu durum eğer normalde çok yiyen bir insansanız ve bilinçli olarak acıkmışsanız, yemeğinizi kendiniz hazırladığınız taktirde her zamankinden daha az yiyeceğinizi gösterir” dedi.

Hızlı yemek neden zararlı?

Hızlı yemek tüketiminin farkında olmadan birçok insanın yaptığı ama aslında sağlık açısından sakıncalı bir durum olduğunu belirten Özden Örkçü, “Kötü bir beslenme alışkanlığı olarak nitelendirilebilecek hızlı yemek yemek, başta sindirim sağlığı olmak üzere genel sağlığa çeşitli zararlar verebilir. Hızlı yemek yeme sırasında besinler tam anlamıyla çiğnenmeden yutulur; bu da sindirim sürecinin zorlaşmasına neden olur. Besinler bu şekilde tüketilirken beyne giden sinyaller daha geç tokluk hissi uyandırır ve sonuçta kişi daha fazla yemek yemesine ve kilo artışına sebep olabilir” uyarısında bulundu.

Alışkanlığa dönünce hastalıklara davetiye çıkıyor

Hızlı yemek yemenin zararlarının sadece bunlarla sınırlı olmadığını kaydeden Özden Örkçü, “Hızlı yemek yeme bir süre sonra alışkanlığımız haline geldiğinde kronik obezite ve metabolik sendrom gelişimine yatkınlığı artırır. Aşırı kilo da insülin direnci, diyabet ve kalp-damar hastalıkları, inme gibi önemli sağlık sorunlarına yol açar” diye konuştu.

Lokmanızı en az 15 kere çiğneyin

Araştırmaların şişman kişilerde hızlı yeme ile mide ve bağırsaklarda tokluk hormonlarının çalışmasının bozulduğunu ve doyma hissinin de ortadan kalktığını gösterdiğini belirten Özden Örkçü, “Bu nedenle yemeğe başlandığında her ağza alınan lokmayı zayıflamak isteyen kişi için en az 15 kere çiğnemesi gerektiği vurgulanıyor. Eğer yavaş yeme alışkanlığı gelişirse mide ve bağırsaklardan tokluk hormonları normal vücut çalışma temposuna kendiliğinden dönebiliyor” diye konuştu.

Mide ve beynin sinirsel uyarılarla açlık ve tokluk merkezlerinin uyararak, yemeyi kesmeyi ya da yemek yeme eylemini gerçekleştirmeyi sağladığını belirten Özden Örkçü, “Bu nedenle yemek yerken alınan bir lokmanın mide tarafından karşılanması ve uyarının beyne gidip doyma merkezini uyarması ortalama 20 dakika sürer. Hızla yenilen bir yemek, beynin doyma merkezini geç uyarır ve beyne doyma ile ilgili mesajı da geç ulaştırır. Bu davranış bir alışkanlık haline geldiğinde ise doyma merkezi uyarılmadığından daha fazla yemek yenmiş olur” diye konuştu.

Ana öğünlerde yeme süresi 20 dakika olmalı

 “Yemeklerimizi sakin ve yavaş yiyelim” tavsiyesinde bulunan Özden Örkçü, “Ne yersek yiyelim ama ana öğünlerimiz en az 20 dakika sürsün. Zayıflama sürecinde beyninize kazınmasını sağlayacağınız iyi yeme alışkanlıkları ile hem düzenli kilo verir hem de verdiğiniz kiloyu uzun süre koruma garantisini de vücudunuza vermiş olursunuz” diye konuştu.

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