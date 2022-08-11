Hızla yayılan Langya/LayV virüsünün belirtileri açıklandı

New England Tıp Dergisi'nde yayımlanan çalışmaya göre, LayV'nin insandan insana bulaştığına dair bir işaret yok.

Makalede, enfeksiyonun kaynağının büyük ihtimalle hayvanlar, özellikle de fareler olduğu vurgulandı.

Ancak bunun başka araştırmalarla teyit edilmesi gerektiği de belirtildi.

Çin'de tespit edilen 35 Langya vakasının 26'sı detaylı bir şekilde incelendi.

Tüm hastalarda ateş olduğu ve bazı vakalarda halsizlik (% 54), öksürük (% 50), başağrısı (% 35) ve kusma (% 35) görüldüğü belirtildi.

Uzmanlar ayrıca karaciğer (hastaların % 35'inde) ve böbrek (% 8) fonksiyonlarında bazı anormalliklere rastladı. Herhangi bir ölüme dair veri ise yok.

BBC'nin haberine göre, uzmanlar, yeni bir virüs keşfinin pandemi anlamına gelmediğini ancak Henipavirüs ailesinden bir virüsün ortaya çıkmasının, bu gruptaki diğer patojenlerin daha önce Asya ve Okyanusya'da ciddi salgınlara yol açması nedeniyle kaygı verici olduğunu söylüyor.

Langya virüsünü bulan ekip, tüm hastaların Çin'in Şandong ve Henan bölgelerinde yaşadığını söyledi.

Hastalar birbirleriyle hiç yakın temasa girmedi ve benzer yerlerden geçtiklerine dair bir işaret de yok.

Araştırmacılar, dokuz hasta ve akrabaları arasındaki temasları da izledi ve insandan insana bulaşmayı kanıtlayacak bir durumla karşılaşmadı.

Hastaların yarısından çoğu çiftçiydi ve bu da virüsün hayvanlarla temas sonucu kapıldığına işaret ediyor.

Uzmanlar evcil ve küçük vahşi hayvanlarda Langya'nın genetik izlerini aradıklarında, sivri farelerinin % 25'inde virüsün izlerini buldu.

Uzmanlar bu hayvanların virüsün "doğal depoları" olabileceğini söylüyor.

Çin'de tespit edilen Langya (LayV) isimli yeni virüsün 35 kişide görüldüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Henan ve Şantung eyaletlerinde ortaya çıkan virüsün hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülüyor.

Kır farelerinin yüzde 27'sinde LayV görüldü

Bilim insanları tarafından yapılan testlerde kır farelerinin yüzde 27'sinde LayV'ye rastlanırken, köpeklerin yüzde 5'i keçilerin de yüzde 2'sinde virüs görüldü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, insanlarda görülen her 4 virüsten 3'ünün hayvanlardan insanlara geçmiş olabileceğine işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler de (BM) iklim krizi ve yaban hayatı istismarının artışı nedeniyle benzer hastalıkların görülebileceği uyarısı yapmıştı.

Çin, Singapur ve Avustralya'dan araştırmacıların LayV'nin tespitine dair yazdığı makale, New England Tıp Dergisinde yayımlandı.