Herkesin 2021 sonuna kadar aşılanması mümkün değil

Thomas Mertens aşı ile ilgili çalışmaların hızla tamamlanması halinde bile halkın tamamının aşılanmasının 2022 yılını bulabileceğini söyledi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, “Yakında aşı bulunsa bile, tüm nüfusa aşı yapılması 2021 yılının sonuna kadar tamamlanamayacak” ifadesini kullanan Mertens, “Aşılama sayesinde enfeksiyon sürecinde belirgin bir değişiklik görebilmemiz ve durumun yeniden sakinleştiğini söyleyebilmemiz çok uzun sürecek” şeklinde konuştu.

“AŞI YAPILMASI ACELEYE GETİRİLMEMELİ”

Alman uzman, aşılama çalışmalarına başlanmasının ardından her gün 100 bin kişiye aşı yapılması halinde bile 15 milyon kişinin aşılanabilmesi için 150 güne ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Mertens aşılamaya başlanmasında acele edilmemesi konusunda da uyarıda bulunarak, “Aşı yapılmaya başlanması aceleye getirilmemeli. Aşılamaya dört hafta erken veya geç başlamak o kadar önemli değil” dedi.

Almanya’da aşılama için gereken bütün hazırlıkların eksiksiz yapılması gerektiğini belirten Mertens, aşının nakledilmesi ve depolanmasının yanı sıra bölgesel aşı merkezlerinin oluşturulması için hazırlık yapılması ve aşının tıbbi açıdan başarısının ve güvenlik boyutunun değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

AŞIDA ÖNCELİK KİMDE OLACAK?

Alman uzman aşı çalışmalarının tamamlanarak, aşı yapılmaya başlanmasının ardından da ilk etapta yeterli doz aşı olmayacağı için tartışmalar yaşabileceğini söyledi.

Mertens aşının ilk etapta kimlere yapılacağını belirlemek üzere etik çerçeve şartların gelecek hafta açıklanacağını belirtti. Almanya Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, aşı yapılmasında sağlık açısından riskli gruplara öncelik verileceğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, aşılama çalışmalarına 2021 yılının ortasında başlanabileceğini tahmin ediyor. Sağlık açısından riskli gruplar ile sağlık çalışanlarına aşı yapılmada öncelik verilmesi bekleniyor.

ALMAN ŞİRKET RUHSAT ALMAYA HAZIRLANIYOR

Almanya’da corona virüsüne karşı aşı çalışmaları yürüten Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi Biontech ve ABD’li ortağı Pfizer, aşıya ilişkin araştırmaların sonucunun olumlu olması halinde Kasım ayı sonunda ruhsat almak için başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı.

Biontech ve Pfizer’in yanı sıra ABD’li Moderna ve İngiliz AstraZeneca corona virüsüne karşı yürüttükleri aşı çalışmalarında ilerleme sağlayan şirketler arasında bulunuyor.