banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi
Kredi ile coin almak yasak!
Kredi ile coin almak yasak!

Hemoroit tedavisinde kesisiz, ağrısız yöntem

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, "Günümüz teknolojisinin getirdiği kolaylıklarla hemoroit tedavisi, kesisiz, ağrısız, kanamasız bir şekilde uygulanmaktadır" dedi.

Sağlık 01.12.2021, 11:28
Hemoroit tedavisinde kesisiz, ağrısız yöntem

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, "Günümüz teknolojisinin getirdiği kolaylıklarla hemoroit tedavisi, kesisiz, ağrısız, kanamasız bir şekilde uygulanmaktadır" dedi.

Hemoroidin, vücudun makat bölgesindeki damarların birbirine dolanması, şişmesi sonucunda ortaya çıkan bir sağlık problemi olduğunu belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, "Kadın, erkek demeden sıkça görülen sağlık problemlerinden biri olan halk arasında basur olarak tanımlanan hemoroit, kanama ve ağrıların düşük olduğu durumlarda yaşam tarzında yapılan değişiklikler ile kendiliğinden geçse de bazı vakalarda ise hastanın günlük hayatında büyük sorunlara yol açabiliyor” diye konuştu.

Belirtilerden bahseden Opr. Dr. Sedat Ocak, “Anüs etrafında ortaya çıkan şiddetli kaşıntı ve rahatsızlık hissi, ağrılı yumru veya şişlik, oturmakla birlikte artan ağrı, dışkıda kan gibi belirtilerle ortaya çıkan hemoroit, özellikle iş hayatında bazı problemlere yol açabiliyor. 20 yaşından önce nadiren görülen hastalık çoğunlukla 45 ila 65 yaş arasındaki kişilerde görülmektedir. Genellikle kişinin kronik kabızlık durumu ve tuvalette geçirdiği sürenin çok uzun olması gibi nedenlerden ötürü damarların şişmesine ve kan akışı problemlerinin başlamasına etken olmaktadır” şeklinde konuştu.

Hastalığın utanç olarak görülmemesi gerektiğini belirten Opr. Dr. Ocak, “Hastalar tarafından mahrem, ayıp ya da utanç kaynağı olarak görüldüğü için pek çok kişinin bu sağlık sorununun çözmesinin önüne geçiyor. Yapılan araştırmalara göre hemoroit yapısında büyüme ve sarkma yaşayan kişilerin yalnızca yüzde 4’ünün doktora rahatça başvurabildiği ifade ediliyor. Hemoroit (basur) problemini yaşayanların mutlaka bir sağlık kuruluşuna, çekinmeden başvurmasını ve detaylı bir muayeneden geçmesini tavsiye ediyoruz. Hemoroit tedavisinde ilaçlı tedavi ya da cerrahi tedavi gibi yöntemler yapılan değerlendirilmeden sonra uygulanmaktadır. Günümüzde artık teknolojinin de getirdiği kolaylıklarla kesisiz, ağrısız, kanamasız hemoroit tedavisi başarı ile yapılmaktadır" bilgilerini verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7