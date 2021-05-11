Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?

Koronavirüs aşı kartı nasıl alınır sorusuna istinaden, aşı kartı oluşturma işlemi e-Nabız üzerinden ve Hayat Eve Sığar uygulamasından gerçekleştiriliyor. HES'te aşı kartı oluşturmak için, kişisel bilgilerle giriş yaptıktan sonra hesabım bölümünde yer alan pasaportlarım kısmından pasaport numarası girilir. Ardından ana ekrana dönerek "Kovid-19 aşı bilgilerim" kutucuğuna tıklanır.

AŞI KİMLİĞİ NASIL ALINIR?

Bu aşamada "aşı kartlarım" kısmına tıklanır ve ekranın en altında yer alan "aşı kartı oluştur" seçeneğine tıklanır. Aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması kişinin tercihine bağlı olup tercih edilmemesi halinde kişinin mevcut kimlik bilgileri karta işlenir. Bu aşamadan sonra bir uyarı ekranı çıkar ve önceden kaydedilmiş ve aşı kartına tanımlanacak olan pasaport numarası seçilir. Covid aşı kartı – aşı kimliği oluşturma işlemi böylece tamamlanmış olur.

E-NABIZ AŞI KİMLİĞİ OLUŞTURMA

E-Nabız'da giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üst kısmında yer alan COVID-19 butonuna tıklanır. Ardından COVID-19 aşı kartı butonuna tıklanarak aşı kimliği oluşturulur. Ancak kişi aşı dozlarını tamamlamadıysa bu işlem gerçekleştirilemez.

AB ÜLKELERİNE GİRİŞTE GÜVENLİ TURİZM LOGOSU İLE AŞI KARTI KULLANILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği üzerinde kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no (bu alan kişi tarafından isteğe göre dolduruluyor), ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, "Kovid-19 aşısı olmuştur" bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer alıyor. Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir". Bu kimlik 09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri yer alıyor.