Havalar soğudu, vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

Havaların soğuması ve mevsim değişimleri sonrasında kışı rahat geçirmek isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tuttu.

Hava sıcaklıklarının yavaş yavaş düşmesiyle vatandaşlar kış çaylarına rağbet göstermeye başladı. Uzmanların açıklamaları doğrultusunda kışı rahat geçirmek isteyen birçok vatandaş kış çayı ve ıhlamur almak için aktarların yolunu tutuyor.

Vatandaşlar aktarlarda en çok ıhlamur, zencefil, tarçın, hibiscus, hatme çiçeği ve ada çayı gibi ürünlere satın alıyor.

Kırklareli’nde de 11 senedir aktarlık yapan Yiğit Uzun, son günlerde hava sıcaklıklarını düşmesiyle birlikte kış çaylarına ilginin arttığını söyledi.

Hava sıcaklığının düşmesiyle hastalıklarında arttığını söyleyen Uzun, “Hava şartları değişime uğramaya başladığından itibaren tabi hastalıklarda çoğaldı. Gönül ister kimse hastalanmasın ama maalesef bazı şeyler elimizde değil. Benim sizlere tavsiyem hastalanmadan önce bağışıklığımızı kuvvetli tutmak ve çok fazla karıştırmadan bitki çaylarını akşam normal çay içeceğimize bitki çaylarını kullansak hastalıklara yakalanmadan ya da yakalandıktan sonra ki evrede çabuk atlatmamıza yardımcı olur. Bunlar neler olabilir en çok insan vücuduna faydalı olan hatme çiçeği, ada çayı boğaz enfeksiyonları için gerçekten çok etkili. Hatme çiçeği öksürüğe çok etkili bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir bitki. Ihlamur yine boğazımızı yumuşatmak için, papatya, hibiscus kan değerlerini yükselttiği, vücuda enerji verdiği ve kanı sulandırdığı içinde insanı dirençli kıldığı uzmanlar tarafından söylenmekte” dedi.

Aktarlardan taze ve güvenilir bitki uyarısı

Kış çayları alırken taze olmasına dikkat edilmesi konusundan vatandaşlara uyarıda bulunan Uzun, “Tabi bitkilerin taze olmasına dikkat edeceğiz, bitkilerimizi güvenli yerden almaya dikkat edeceğiz çünkü kalmış bitki, eski bitki fayda sağlayacağı yere hem yarar sağlamaz hem de vücuda zarar verebilir” diye konuştu.

“Fiyatlar aşağı yukarı 30 ila 35 liradan başlıyor”

Fiyatlarının vatandaşları üzmeyecek kadar düşük olduğunu söyleyen Uzun, “Her şey arttı ama bunların fiyatları gene insanı üzmeyecek kadar sağlık için diyoruz ya bir paket sigara alacağına bir kış çayı alırsın evine götürür herkes içer. Fiyatlar aşağı yukarı 30 ila 35 liradan başlıyor. Bunları tükettiğimiz zaman kışa hazırlanmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Uzun açıklamasının devamında, “Benim bir tavsiyem de sizlere bu işleri uzman kişilerin kontrolü altında yapılmasını tavsiye ederim. Bizler doktor değiliz, bizler sağlıkçı değiliz, bizler bitti uzmanları da değiliz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz sizlerden tek ricam bizlere önerilerde bulunmamızı istemeyiniz” ifadelerini kullandı.

(HÇ-