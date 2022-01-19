Hatırlatma dozuna Trakya havası ile dikkat çekti

Ankara’da sağlık çalışanı Rabia Onur Cansız, Covid-19’a karşı hatırlatma dozunu Trakya havası eşliğinde yaptırdı.

Sağlık çalışanı Rabia Onur Cansız, aşılamaya dikkat çekmek için hatırlatma dozunu Ankara Şehir Hastanesi’nde Trakya havası eşliğinde oldu. Renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Cansız, aşılamaya dikkat çekmek amacıyla böyle bir şey yaptığını dile getirdi.