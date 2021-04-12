Hamilelik İhtimaline Karşı Evde Testle Hızlı ve Doğru Sonuç

Hamileliğin en önemli belirtileri arasında adetin gecikmesi ya da hiç adet görmemek yer alıyor. Halsizlik, uyku hali, ani duygu değişimleri, sinirlilik hali, meme uçlarında hassasiyet, sık sık idrara çıkma gibi belirtiler de hamilelik ihtimalini güçlendiriyor. Ancak bu belirtileri farklı sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkan belirtilerden ayırt edebilmek için düzenli takip etmek gerekiyor. Bu nedenle hamilelik ihtimali olan kadınlar, evde gebelik testi uygulamayı tercih ediyor. Jinekologların en güvendiği marka olan Predictor, sunduğu gebelik testleriyle hamileliği yüzde 99’un üzerinde doğruluk oranıyla tespit edebiliyor.

En Erken ve Hızlı Sonuç İçin Predictor

Predictor Early, yüksek hassasiyeti sayesinde hamileliği adet gecikmesinden 6 gün öncesine kadar %99’un üzerinde bir doğruluk oranıyla tespit ediyor. Klinik çalışmalar hamile kadınların %76'sının adetlerinin beklendiği günden 6 gün önce bu testle ölçülebilecek kadar yüksek hCG seviyesine sahip olduklarını doğruluyor. Testin adet gecikmesinden 6 gün önce uygulanması önem taşıyor.

Predictor Express ise adetin geciktiği günden itibaren idrardaki HCG konsantrasyonlarını %99'un üzerinde bir doğruluk oranıyla sadece 1 dakika içerisinde tespit ediyor. Adetin geciktiği günde ve takip eden günlerde yapılabilen test ile gebelik şüphesine en kısa sürede yanıt verebiliyor. Düzensiz adet döngüsü olan kadınlar için ise testi son ayın en uzun döngüsü temel alarak uygulanması öneriliyor.