Hamile Kalmak için Yaş Sınırlaması Ortadan Kalkıyor

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, erken menopoz korkusu yaşayan ya da ileri yaşta anne olamayacağını düşünen kadınlarda yumurta dondurma işlemi ile gebelik elde edilebileceğini belirtti.

Pabuçcu, ‘’İlerleyen yaşla birlikte kadınlarda yumurta kalitesi azalıyor. Gebeliğin meydana gelmediği durumlarda tüp bebek tedavisi ya da ileri yaşta anne olmak isteyen ve rezervleri azalmış adaylara yumurta dondurma işlemi uyguluyoruz. Böylelikle kadınların istedikleri yaşta hamile kalmaları mümkün hale geliyor’’ dedi.

Kadınların 35 yaşından sonra yumurta kalitesi ve rezervleri azalıyor. Genetik ve çevresel koşullara bağlı olarak bazı kadınlarda ise bu durum erken menopoza sebep olabiliyor. Günümüzde ise erken menopoz yaşının oldukça düşmesi, kadınların doğal yollarla gebe kalmasının önüne geçiyor. Ancak kimi zaman düzenli adet gören kadınlarda da yumurtalık rezervlerinin iyi olmadığını belirten Prof. Dr. Recai Pabuçcu ‘’Yaklaşık 100 kadından biri 40 yaşına gelmeden yumurtalık yetmezliği ile karşılaşıyor. Yumurtalıklarda bulunan follikül sayısının azalması, genetik faktörler, ilaç kullanımı, geçirilmiş ameliyatlar ve kanser tedavisi gibi faktörler de düşük yumurtalık rezervine sebep oluyor. Kimi zaman erken menopoz korkusu yaşayan kadınlar da yumurta dondurma işlemine başvuruyor’’ dedi.

‘’Hamilelik için Yaş Sınırlaması Ortadan Kalkıyor’’

Günümüzde anne olma yaşı her geçen gün artıyor. Kimi zaman genetik faktörlere ve hastalıklara bağlı olarak hamile kalamayan kadınlarda uygulanan tüp bebek ve yumurta dondurma işlemleri ise çocuk sahibi olmak isteyen adaylara umut ışığı oluyor. Bu işlem günümüzde kanser tedavisi öncesinde veya yumurta rezervinin düşük olduğu durumlarda yapılabiliyor. Bu kapsamda kendini anne olmaya hazır hisseden bir kadının dondurulmuş yumurta hücresi ile hamile kalabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Recai Pabuçcu, ‘’Dondurulmuş yumurta hücresi dondurulduğu yaşın özelliklerini taşır. Bu sebeple, yumurtaların dondurulduğu yaş ne kadar erken ise o kadar avantaj sağlanır. Böylece dünyaya gelen bebekte genetik olarak dondurulan yaş kadar sağlıklı olabilir. Bu süreç nasıl işler? 15-20 kadar süren ilaç tedavisi ile yumurtalıklar uyarılır ve sonrasında toplama işlemi yapılır. Toplanan yumurtalar hızlı dondurma işlemi ile dondurulur. Saklama süresi bir yıldır ancak hastanın isteğine göre beş yıla kadar da dondurma işlemi gerçekleştirebiliyor’’ dedi.

‘’Başarı Oranı Her Geçen Gün Artıyor’’

Prof. Dr. Recai Pabuçcu sözlerine şöyle devam etti, ‘’44 yaşında dondurduğumuz yumurtadan 47 yaşında sağlıklı embriyo elde ettik. Tabi bunlar genetik olarak test edilip sağlıklı olduğuna kanaat getirilen embriyolar. Dolayısıyla yumurta rezervi az olan yani AMH serum düzeyi 1ng/ml’nin altında olan kadınlar yumurta dondurma hakkına sahip oluyorlar. Bu işlemde başarı oranımız ise her geçen gün artıyor’’