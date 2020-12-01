banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Ekrem İmamoğlu'na suikast alarmı
Ekrem İmamoğlu'na suikast alarmı
Toptan ve perakende fiyatlar ne kadar arttı?
Toptan ve perakende fiyatlar ne kadar arttı?
Ahmet Davutoğlu'nun sağlığı hakkında yeni gelişme
Ahmet Davutoğlu'nun sağlığı hakkında yeni gelişme
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e:
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: "SEN KİMSİN LAN"

Haliliye belediye başkanının korona testi pozitif çıktı

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Sağlık 01.12.2020, 18:48
7
Haliliye belediye başkanının korona testi pozitif çıktı
banner422

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın korona virüs testi pozitif çıktı.

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat korona virüse yakalandı. Korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından paylaşan Canpolat, “Değerli hemşehrilerim, tedbir amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi olup, bu süreçte karantinada olacağım. Dualarınızı bekler, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu