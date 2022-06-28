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Güneş çarpmasına maruz kaldıysanız bu haber tam size göre!

Yaz aylarında özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmak, güneşe fazla maruz kalmanızı sağlar. Sıcaklığın etkisiyle güneşin altında fazla kalmak ise güneş çarpmasına neden olabilir. Peki güneş çarpması belirtileri nelerdir? Bebeklerde Ve Çocuklarda Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir? Güneş çarpmasına ne iyi gelir? Detaylar haberimizde...

Sağlık 28.06.2022, 13:22
Güneş çarpmasına maruz kaldıysanız bu haber tam size göre!

Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?

İştahsızlık ve hasta hissetme

Baş ağrısı

Sersemlik ve baş dönmesi

Titreme

Ateş

Yoğun terleme

Nabız ve soluk almada hızlanma

Ellerde kollarda güçsüzlük

Mide krampları ve mide bulantısı

Bu belirtileri yaşayan bireylerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekir.

Bebeklerde Ve Çocuklarda Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?

38 derecenin üzerinde ateş

Mide bulantısı ve kusma

Halsizlik ve huysuzluk

Uykuya dalmada güçlük ya da tam tersi aşırı uyku hali

Çok susamak

İştahsızlık

Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir?

Hastanın serin bir yerde istirahat etmesi

Bol sıvı tüketimi

Soğukla ılık arasında duş alma

Bol ve pamuklu giyecekler giyme

Ayakları kalp hizasından biraz daha yükseğe uzatma

Koltuk altı ve boyun bölgesine soğuk kompres uygulama

Dehidrasyonu (sıvı kaybını) arttıracak kahve, çay, gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durma

Çok tuzlu ve şekerli gıdaların tüketimini en aza indirme

#güneş çarpması
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