Güneş çarpmasına maruz kaldıysanız bu haber tam size göre!

Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?

Mide krampları ve mide bulantısı

Nabız ve soluk almada hızlanma

Sersemlik ve baş dönmesi

İştahsızlık ve hasta hissetme

Bu belirtileri yaşayan bireylerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekir.

Bebeklerde Ve Çocuklarda Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?

Çok susamak

Uykuya dalmada güçlük ya da tam tersi aşırı uyku hali

Halsizlik ve huysuzluk

Mide bulantısı ve kusma

Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir?

Hastanın serin bir yerde istirahat etmesi

Bol sıvı tüketimi

Soğukla ılık arasında duş alma

Bol ve pamuklu giyecekler giyme

Ayakları kalp hizasından biraz daha yükseğe uzatma

Koltuk altı ve boyun bölgesine soğuk kompres uygulama

Dehidrasyonu (sıvı kaybını) arttıracak kahve, çay, gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durma

Çok tuzlu ve şekerli gıdaların tüketimini en aza indirme