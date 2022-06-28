Güneş çarpmasına maruz kaldıysanız bu haber tam size göre!
Yaz aylarında özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkmak, güneşe fazla maruz kalmanızı sağlar. Sıcaklığın etkisiyle güneşin altında fazla kalmak ise güneş çarpmasına neden olabilir. Peki güneş çarpması belirtileri nelerdir? Bebeklerde Ve Çocuklarda Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir? Güneş çarpmasına ne iyi gelir? Detaylar haberimizde...
Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?
İştahsızlık ve hasta hissetme
Baş ağrısı
Sersemlik ve baş dönmesi
Titreme
Ateş
Yoğun terleme
Nabız ve soluk almada hızlanma
Ellerde kollarda güçsüzlük
Mide krampları ve mide bulantısı
Bu belirtileri yaşayan bireylerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekir.
Bebeklerde Ve Çocuklarda Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?
38 derecenin üzerinde ateş
Mide bulantısı ve kusma
Halsizlik ve huysuzluk
Uykuya dalmada güçlük ya da tam tersi aşırı uyku hali
Çok susamak
İştahsızlık
Güneş Çarpmasına Ne İyi Gelir?
Hastanın serin bir yerde istirahat etmesi
Bol sıvı tüketimi
Soğukla ılık arasında duş alma
Bol ve pamuklu giyecekler giyme
Ayakları kalp hizasından biraz daha yükseğe uzatma
Koltuk altı ve boyun bölgesine soğuk kompres uygulama
Dehidrasyonu (sıvı kaybını) arttıracak kahve, çay, gazlı ve alkollü içeceklerden uzak durma
Çok tuzlu ve şekerli gıdaların tüketimini en aza indirme