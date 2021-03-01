Gümüşhane’de köylere ve yaylalara gidiş yasaklandı

Covid-19 tablosunda “kırmızı” kategoride yer alan Gümüşhane’de köy ve yaylalara gidiş yasaklanarak, denetimlerin daha da sıkılaştırılması kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından korona virüsle ilgili yeni dönemin detaylarını açıklamasının ardından “çok yüksek riskli” iller arasında yer alan Gümüşhane’de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlarını açıkladı. Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan kurul, son günlerde vaka sayılarında meydana gelen artışın önüne geçilmesi, salgınla mücadelenin sürekliliğinin sağlanması ve zaafa uğramasının engellenmesini sağlamak amacıyla ek tedbirler aldı. Karara göre mevsim itibarıyla yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere hafta sonlarında köylere, kırsal mahallelere ve yaylalara gidilmesine izin verilmeyecek.

Yine kararda il genelinde tüm köy ve mahalle muhtarlarının, apartman/site yöneticilerinin ve görevlilerinin sorumlu oldukları alanlarda Covid-19 salgını açısından bulaş kaynağı oluşturacak nişan, kına, mevlit, taziye, gün/doğum günü, toplu maç izlenmesi gibi bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade etmemeleri, toplu etkinliklerin tespit edilmesi halinde zaman geçirmeden ilgili kolluk kuvvetlerine gerekli bildirimleri yapmaları istendi.

Toplantıda daha önce alınan kararlara istinaden cenaze merasimlerinde bulunması gereken kişi sayısı 30 kişiyi geçmeyecek şekilde ve cenaze defin sırasında da aynı hassasiyetin devam ettirilmesine, bulaş riskini artıracağından cenaze sonrası ev veya başka bir mekânda toplu taziye, mevlit, hatim vb. etkinliklerin yasaklanmasına yönelik daha önce alınmış olan kararların hassasiyetle uygulanmasına karar verildi.

Kolluk kuvvetlerinin özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve denetimler yaparak muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşların muafiyet nedenine dair zaman ve güzergâh ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar ve suiistimal edenlere gerekli cezai müeyyidenin uygulanması kararlaştırıldı.

Ev içi bulaşın engellenmesi için belediyelerce afişler asılmasına, gerek belediyelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri, camilerden yapılan anonslar ve gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla yapılan paylaşımların yanında ev ziyaretlerine gidilmemesi, cenaze merasimlerine ve taziyelere katılmak yerine telefonla acıların paylaşılması, maske, mesafe ve izolasyon tedbirlerine titizlikle riayet edilmesi hususunda anonslar yapılacak.