Grip, korona virüs paniğine neden oluyor

Havalar soğumaya başlayınca grip vak’alarında artış, vatandaşlar da korona virüs tedirginliğine de neden oluyor.

Malatya’da Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Ali İhsan Bebek, havalar soğumaya başlayınca grip vak’alarında artış gözlemlenmesini değerlendirdi. Bebek, ’’Özellikle Covid-19’da yüksek ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, göğüs ağrısı, gripte ise hapşırık, burun akıntısı ve burun tıkanıklığını görüyoruz” dedi.

"Grip salgını var’’

Bebek, “Son bir iki haftadır yoğun bir grip salgını başladı. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları dediğimiz viral enfeksiyonlar çok arttı. Yetişkin ve çocuklarda çok sık olarak görüyoruz. Korona virüs gündemde olduğu için karıştırılabiliyor. İnsanlar korona virüs müyüz yoksa basit bir grip mi diye tedirgin oluyor. Bu hastalıkların ayrımını ancak muayene ile kabaca tespit ediyoruz. Tam net sonucunu ise Covid-19 testiyle belirleyebiliyoruz” dedi.

"Ortak belirtileri de farkları da var"

Grip ve korona virüsün ortak belirtileri olduğuna dikkat çeken Bebek, “Genellikle ortak belirtileri var ancak aralarında bir takım farklar da var. Özellikle Covid-19’da yüksek ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, göğüs ağrısı, kuru öksürük çok önemli. Hapşırık, burun akıntısı ve burun tıkanıklığını ise soğuk alınganlığın da görüyoruz. Ateş ikisinde de olabiliyor. Koku ve tat kayıpları soğuk algınlığında görülebilir, fakat Covid-19’da daha fazla görünüyor. Koku ve tadı tamamen kaybeden kişilerin hemen test yaptırması gerekiyor. Yutkunurken ağrı, boğaz ağrısı, yüksek ateş bunlar da daha çok bize bademcik ve boğaz iltihabını gösteriyor. Ancak bütün bunların net ayrımını ancak Covid-19 testiyle yapabiliriz” dedi.

“Tedbir için aşı, uyku düzeni, sağlıklı beslenme şart”

Tedbirlerin öneminden bahseden Bebek, “Kişilerin mutlaka aşı olması gerekiyor. Beslenmesine çok dikkat etmelerini öneriyoruz. Yeterince C vitamini ve B vitamini alınmalı ve yeterince su tüketilmeli. Uykuyu çok iyi almak gerekiyor, özellikle yorgunluk bağışıklık sistemini düşürdüğü için hastalıklara yatkınlığı arttırıyor” diyerek vatandaşları uyardı.