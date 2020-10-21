banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Instagram'ın açığını buldu; 10 bin dolar ödül kazandı
Instagram'ın açığını buldu; 10 bin dolar ödül kazandı
Fransa'dan ikinci dalgaya karşı 2 milyar 400 milyon avro!
Fransa'dan ikinci dalgaya karşı 2 milyar 400 milyon avro!
Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Cüneyt Çakır'ın

Grip aşısı kimlere yapılacak?

Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklenirken, aşı fiyatının 72,64 lira olduğu açıklandı.

Sağlık 21.10.2020, 13:56 21.10.2020, 14:01
8
Grip aşısı kimlere yapılacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle bu yıl çokça talep edilen grip aşısı için uzmanlar, riskli grupların öncelikli olmasını önermişti. Türkiye’ye getirilen aşıların yetersiz olacağı endişesine karşın, kronik rahatsızlığı olanların ve 65 yaş üzeri kişilerin öncelikli olarak yaptırması gerektiği belirtiliyor.

E-NABIZ İNTERNET SİTESİNE GİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Grip aşısı alabileceklerin listesi ise e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72,64 lira olarak belirlendi.

ECZANELERDEN ALINACAK

Konu ile ilgili bilgiler veren Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, ilk turda gelen aşıların, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı’nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verileceğini kaydetti.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 21 Ekim 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:15
Öğle 12:54
İkindi 15:52
Akşam 18:22
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3