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Grip aşısı çağrısı

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın grip aşısı ile ilgili verdiği bilgilerde vatandaşların grip aşılarını da olması gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımız Covid aşısı gripten korur gibi yanlış düşüncelere kapılmamalı” dedi.

Sağlık 06.12.2021, 12:16
Grip aşısı çağrısı

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın grip aşısı ile ilgili verdiği bilgilerde vatandaşların grip aşılarını da olması gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımız Covid aşısı gripten korur gibi yanlış düşüncelere kapılmamalı” dedi.

Kısıtlamaların kalkması ile grip vakaların yeniden görülmeye başladığını söyleyen Uğur Nuri Akın, “Geçtiğimiz yıllarda hem karantina süreci hem maskelerin çok yoğun bir şekilde kullanılması sonucu girip vakalarında da bir hayli azalış olmuştu. Hatta birçok grip ilacının eczanelerden çıkışlarının olmadığını da gördük. Tabii ki de vatandaşımız, sağlığı açısından bu çok sevindirici bir durum. Ancak normalleşmeden sonra ister istemez bizler de tedbirlerimizi bir kenara bıraktık. Hem Covid-19’a karşı hem de gribe karşı maalesef önlemlerimizi bizler almadık. Hal böyle olunca da özellikle birbirleri ile çok karşılaşan Covid-19 ve grip vakalarının sık karşılaştığı durumlar ortaya çıkmaya başladı. Bizim de burada temel isteğimiz vatandaşlarımızın tedbirlerini ellerinden bırakmamaları, herhangi bir kendisinde şüphelendiği durum varsa covid-19’a benzer mutlaka test yaptırması yönünde diğer türlü zaten kendisini izole edip, hastalığın daha fazla yayılmasını engellemeye çalışmalıdır. Ekim, Kasım ve Aralık ayı grip hastalığını en yüksek seviyelerde yaşandığı dönemlerdir. Tabi ki de bununla alakalı birçok koruyucu yöntem var bağışıklık sistemimizi güçlendirebiliriz, doğal besinlerden vitamin ve mineral takviyemizi alabiliriz. Onun haricinde kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın mutlaka grip aşısını olması gerekiyor” dedi.

Akın, özellikle kronik hastaların grip aşılarını olması gerektiğini ve grip ile Covid aşılarının karıştırılmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Grip aşısı, grip sezonunun en başında eczanelerimize bir miktar uğramıştı ama şu an için maalesef vatandaşımıza ulaştıracağımız grip aşılarını bulmakta zorluk çekiyor. Sağlık Bakanımızın açıklaması da bu mağduriyetin giderileceği yönünde. Bizlerde en yakın zamanda grip aşılarının eczanelere gelmesini bekliyoruz. Çünkü sırada bekleyen birçok vatandaşlımız var. Sayıları 20 milyonu bulan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız var. Onlarında mutlaka grip aşısı yaptırmaları gerekiyor. Özellikle bazı vatandaşlarımızda tereddütler oluşuyor. “Covid-19 aşısını yaptırdım, grip aşısına gerek var mı?” diye. Evet var, çünkü ikisi de farklı virüs kaynaklı rahatsızlıklar. Covid-19 aşısınız sizi maalesef gripten korumaz. Grip aşınızda sizi Covid-19’dan korumaz. Biz bu salgın dönemini ancak aşılama ile halledebiliriz. Bu tedarik sorununu da çözebilirsek, birçok vatandaşımızda bu gripten kurtulmuş olur.”

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