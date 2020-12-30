"Görsel ilaç taşıma kutusu"na uluslararası patent

Toros Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Anestezi Program Sorumlusu Öğr. Gör. Mehtap Buğdaycı ve Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. üyesi Semra Çelikli’nin yanlış ilaç kullanımının önüne geçmek amacıyla hazırladıkları ’görsel ilaç taşıma kutusu’ çalışması uluslararası patent aldı.

20 Aralık 2017 tarihinde Güney Afrika’ya patent başvurusu gönderdiklerini ve patentin 3 yıl sonra 28 Aralık 2020 tarihinde kabul gördüğünü belirten Öğr. Gör. Mehtap Buğdaycı, “Görsel ilaç taşıma kutumuzu tasarlamamızın amacı; okur-yazar olmayan özellikle yaşlı bireylerin eksik ya da aşırı doz ilaç kullanımının önüne geçmektir. Bu buluş insanların düzenli kullandıkları ilaçların günlük takibini sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda birden fazla ilaç kutusunu ayrı ayrı taşımak yerine birbirine geçirerek tek bir kutu haline getirilebilen, her bir kutunun üzerinde alacağı ilacın dozunun da yer aldığı görselinin bulunduğu, günün hangi zaman diliminde alınacağının belirtildiği, hasta isimlerinin yazılarak yanlış hastaya yanlış doz ve yanlış ilaç alımını önlemeyi esas alan bir buluştur” dedi.

"Bu kutularla yanlış ilaç alımı engellenebilmektedir"

Görsel ilaç taşıma kutusunun piyasadaki diğer ilaç taşıma kutularından farkına değinen Buğdaycı, “İlaçların alımının yalnızca sabah, öğle, akşam ve gece parametrelerinden oluşmayıp aynı zamanda ilaçların alınıp alınmadığının ya da doğru zaman diliminde alınıp alınmadığının belirlemesi ve hangi ilacı aldığının tespitini sağlama yönündeki ihtiyaçları karşılamaktadır. Birbirine geçirmeli raylı sistem özelliğinde yapılmış kutulara konulan ilaçların, görsel olarak adının ve dozunun yazdığı ilaç kutusunun resminin bulunduğu değiştirilebilir özelliğe sahip kapaktaki ilaç görseli ile farklı renklerde olan birleşme özelliğine sahip kutularla, yanlış ilaç alımı engellenebilmektedir. Değiştirilebilir özelliğe sahip kapaktaki ilaç görseli birleşme özelliğine sahip her bir ilaç kutusunun kullanım işlevini de arttırmaktadır. Ray sistemli olması ise birden fazla ilaç kullanan hastalar için kullanım işlevini arttırmakta ve tek parça halinde taşıma kolaylığını sağlamaktadır” şeklinde konuştu.