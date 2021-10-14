Gerger’de ‘kuduz’ karantinası

Adıyaman’ın Gerger ilçesi, bir vatandaşa saldıran kurdun kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine karantinaya alındı.

Geçtiğimiz hafta Adıyaman’ın Gerger ilçesi TOKİ Konutları yakınlarında Ali Deniz (65) isimli vatandaş bahçesine giderken yolda karşısına çıkan kurdun saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Mahalle sakinleri tarafından etkisiz hale getirilen kurdun laboratuvarda yapılan analizinde kuduz olduğu ortaya çıktı. Kurdun kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine Gerger Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu ilçenin karantinaya alınmasına karar verdi. İlçe merkezinin çeşitli yerlerine ‘Kuduz Risk Bölgesi’ tabelaları asıldı.

Kuduz vakasının meydana geldiği mahalle merkez kabul edilerek, 40 kilometre yarıçaplı alanda karantina uygulanacak. İnsanlara bulaşma riski bulunan hastalığın yayılmasını önlemek için komisyon çeşitli kararlar aldı. Kuduz riskli 40 kilometre yarıçaplı alanda sahipli veya sahipsiz tüm kedi ve köpeklerin toplanarak aşılanmasına, ilçeye ait tüm meralara hayvan giriş-çıkışının yasaklanmasına, hayvancılık işletmelerine hayvan giriş-çıkışlarının yasaklanmasına karar verildi. Komisyon ayrıca bu kararın 6 ay boyunca uygulanmasını kararlaştırdı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaşanan kuduz vakasının ardından ilçede çalışmalarına başladı. Vatandaşları uyaran yetkililer, hayvanları inceliyor.