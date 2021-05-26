Galatasaray yönetiminde beklenmedik istifa

Galatasaray, son düzlüğe kadar şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olsa da son maçta Beşiktaş ipi göğüsleyen taraf olmuştu. Sarı-kırmızılı camianın gündemini ise şampiyonluktan ziyade Başkan Cengiz'in Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili yaptığı flaş açıklamalar meşgul etti. Karşılıklı açıklamaların ardından suların durulmadı Galatasaray'da yönetim üyesi Maruf Güneş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Güneş'in Fatih Terim'i desteklediği, bu doğrultuda istifa ettiği iddia ediliyor.

"Aslolan Galatasaray’dır!”

Güneş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa ettiğini belirterek, bugüne kadar birlikte mesai harcadığı, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti. Güneş, "Hiçbir birey Galatasaray'dan üstün değildir. Aslolan Galatasaray’dır!” diyerek kararını açıkladı.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, Maruf Güneş'in yerine Banu Vahapoğlu Akgün'ün seçildiğini açıkladı.