Filipinler 600 bin dozluk Covid-19 aşısını teslim aldı

Filipinler, Çin tarafından hibe edilen Sinovac’ın geliştirdiği 600 bin dozluk Covid-19 aşısını teslim aldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını karşısında aşılama programına bu hafta içinde başlamayı hedefleyen Filipinler, Çin tarafından hibe edilen 600 bin dozluk Sinovac aşısını dün teslim aldı. Düzenlenen karşılama töreninde konuşan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, halka korkularını bir kenara bırakma çağrısı yaptı. "Filipinli dostlarım, lütfen korkularınızı bir kenara bırakın. Bu aşılar bilim tarafından desteklenmekte ve Filipinli uzmanlar tarafından incelenmektedir" ifadelerini kullanan Duterte, "Sizi mümkün olan en kısa sürede aşı olmaya ve hastalığın daha fazla yayılmasını önlemede elinizi taşın altına koymaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına teşekkür

Duterte, Covid-19 ile mücadeledeki özverili çalışmaları için sağlık personeline de teşekkür etti. “Sevdiklerinizden uzak kalmak ve değerli hayatlarınızı riske atmak pahasına bile olsa, her gün yaptığınız büyük fedakarlıkların farkındayız" şeklinde konuşan Duterte, “Hükümetin her zaman ve her şekilde yanınızda olduğunu bir kez daha yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Teslimatta aksama

Filipinler, 70 milyon kişiye yetecek yaklaşık 140 milyon doz aşının tedariki konusunda farklı aşı üreticileri ile masaya oturmuş, İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıların 525 bin 600 dozluk ilk bölümünün bugün ülkeye teslim edilmesinin beklendiği kamuoyuna yansımıştı. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada AstraZeneca aşılarının tesliminin tedarik sorunu nedeniyle bir hafta aksayacağını duyurulmuştu.

Ülkede aşılama seferberliğinde sağlık çalışanları ve askeri personele öncelik verileceği gündeme gelmişti.

Filipinler’de Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 576 bin 352’e ulaşmış, ölü sayısı ise 12 bin 318 olmuştu.