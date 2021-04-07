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Fas’ta Ramazan boyunca gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Fas hükümeti, korona virüsle mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca gece sokağa çıkma yasağı uygulayacağını açıkladı.

Sağlık 07.04.2021, 16:12
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Fas’ta Ramazan boyunca gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Fas hükümeti, korona virüsle mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca gece sokağa çıkma yasağı uygulayacağını açıkladı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele devam ederken Ramazan ayı bu yıl da sıkı korona virüs tedbirleri altında geçecek. Fas hükümeti, Ramazan ayı boyunca 20.00-06.00 saatleri arasında gece sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Kabine toplantısının ardından açıklanan resmi karar, Fas Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda alındı.

Fas hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamada, "Korona virüs salgınının yayılmasını azaltmak için gerekli önlemlerin sürdürülmesi gerekmektedir. Fas toplumunun Ramazan ayında yaşadığı hareketlilik dikkate alınarak, bu kutsal ayın sağlık koşullarında geçmesi için gece sokağa çıkma yasağı kararı aldık. Bütün vatandaşları kararları uymaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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