banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Elektrikli araçlar tüketici araştırma sonuçları yayınlandı!
Elektrikli araçlar tüketici araştırma sonuçları yayınlandı!
Moody’s İslami finansı işaret etti!
Moody’s İslami finansı işaret etti!
Korsan emlakçılar yandı
Korsan emlakçılar yandı
Geçmişte hapis yatmış 17 ünlü isim!
Geçmişte hapis yatmış 17 ünlü isim!
banner448

Evlilikte cinsel ilişkiden neden uzaklaşılır?

Bir ilişkiyi, platonik bir arkadaşlıktan daha fazla yapan şey; fiziksel yakınlık ve temastır. Evliliklerde fiziksel temasın, inişli çıkışlı bazı salınımları olması doğaldır. Ancak bazı evli çiftler, özellikle çocuk(lar) doğduktan sonra, evliliğin fiziksel yönünü ihmal veya göz ardı edebilir ya da tamamen kaybedebilirler. Bu durum genellikle, çözülmesi gereken bir evlilik sorununa işaret eder.

Sağlık 23.02.2021, 16:27 23.02.2021, 16:30
117
Evlilikte cinsel ilişkiden neden uzaklaşılır?

Evli çiftler, romantik partner ilişkilerinde fiziksel yakınlık olmadan ev arkadaşı haline gelebilirler. Bu durum, her iki taraf için de uygunsa, endişe etmeyi gerektirmez. Ancak çoğu zaman, eşlerden biri ya da her ikisi de fiziksel yakınlığın olmaması/azalması sebebiyle, hayal kırıklığına uğrar ve incinirler.

Sekssiz bir evlilik, cinsel aktivitesi az olan veya hiç olmayan bir evlilik olarak tanımlanır. Evliliklerin yaklaşık % 2’sinin bu kategoriye girdiği tahmin edilmektedir.

Cinsellikten Uzak Evliliğin Sebepleri

Bir evlilikte cinsel birlikteliğin azalmasının veya bitmesinin, sağlıktan yaşam tarzı faktörlerine kadar birçok olası nedeni olabilir.

1. Sağlık Faktörleri

Bireylerin fiziksel ve zihinsel genel sağlığı, libidoları(cinsel arzu) üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Bu etkilerden bazıları:

Eşleşmeyen cinsel libidolar: Herkes aynı derecede ve/ya miktarda seks yapmak istemez. Her bireyin cinsel arzusu, doğal inişlere ve çıkışlara sahiptir. Eşler arasında cinsel istek ve arzu seviyeleri uyumlu olmadığı zamanlarda, eşlerin cinsel ilişkiye girmek için birbirini beklemeleri doğaldır.

Doğum: Kadınlara, genellikle doğumdan sonra doktorları tarafından, en az altı ila sekiz hafta seks yapmamaları tavsiye edilir. Ayrıca, doğumdan sonra bir bebeğe bakmanın stresi, vücuttaki değişimler, yorgunluk ve hormonal faktörler de libidoyu etkileyebilir.

Stres: Aşırı stres, cinsel isteksizliğe sebep olabilir. Stres hormonu kortizolün, libidoyu düşürmesi fiziksel nedenine ek olarak, stresin psikolojik etkileri sizi öylesine yorgun, yıpranmış ve endişeli hale getirebilir ki seks için enerjiniz kalmaz.

Erektil disfonksiyon (ED): Ereksiyonu başarma veya sürdürme zorluğu, birçok sebepten seks yapmayı zorlaştırabilir. ED yaygın bir problem olsa da, bir erkeğin kaygı düzeyini, güvenini ve özgüvenini etkileyebilir. Altta yatan bir sağlık sorununun işareti olabileceği için ED belirtileri yaşayan erkekler, mutlaka bir doktora danışmalıdır.

Cinsel istek bozukluğu(CIB): CIB(düşük cinsel arzu), fantezi, istek ve aktivite eksikliği veya yokluğu ile karakterize edilir. Kadınlarda, adet döngüleri, hormonal kontraseptiflerin kullanımı, doğum, emzirme, histerektomi ve menopoz gibi bir dizi faktör CIB’ye katkıda bulunabilir.

İlaç yan etkileri: Birçok ilacın, cinsel fonksiyona yan etkileri vardır. Cinsel işlev bozukluğuna neden olabilecek bazı ilaçlar arasında bazı dekonjestanlar, antihistaminikler, antidepresanlar ve yüksek tansiyon ilaçları bulunur.

Depresyon veya diğer zihinsel sağlık sorunları: Depresyon semptomları, (enerji eksikliği, ilgi ve zevk kaybı, sosyal geri çekilme ve depresif ruh hali gibi) bir kişinin cinsel ve fiziksel yakınlık isteğini etkileyebilecek bir faktördür.

Cinsel istismar geçmişi: Geçmişinde cinsel istismara uğramış kişinin, mevcut ve gelecekteki ilişkileri etkilenebilir. Korku, utanç, travma sonrası stres gibi duygusal tepkiler, bir insanın cinsel yaşamını ciddi şekilde etkileyebilir.

2. İletişim ve ilişki sorunları

Eşinizle çatışma halindeyken, cinselliği korumak zor olabilir. Cinsellik şöyle dursun, böyle zamanlarda eşinizle konuşmaya bile istekli olmayabilirsiniz. Bu soruna katkıda bulunabilecek bazı faktörler şunlardır:

İletişim sorunları

İlişki çatışması ve tartışmalar

Eşinize karşı öfke veya kızgınlık gibi olumsuz duygular

Cinsel cezalandırma veya pasif agresif cinsel çekilme

Aldatma

Güç mücadeleleri

Pornografi bağımlılığı

Araştırmalar, evliliklerde sorunlara yol açan en yaygın problemlerin bazılarının; ayrı kişisel gelişimler, zayıf iletişim, zevklerdeki farklılıklar ve finansal problemler olduğunu göstermektedir.

3. Yaşam tarzı ve kişisel faktörler

Eşlerin birbiriyle ne sıklıkta cinsel ilişki yaşadığında rol oynayabilecek çeşitli yaşam faktörleri vardır.

Bunlardan bazıları;

Sıkılma

Yorgunluk

Üzüntü, keder

İş kaybı

Finansal problemler

Yaşlanma

Beden imgesi sorunları

“Seks Açlığı Çeken Evlilikler” adlı kitabın yazarı Michele Weiner Davis, cinsel aktivitesi az olan veya hiç olmayan sekssiz evliliklerin,  neden büyük bir sorunlar yaşayabileceğini şöyle açıklıyor:

“Bu, bir eşin umutsuzca daha fazla temas, fiziksel yakınlık, daha fazla seks isterken, diğer eşin bu duruma: ‘Sorunun nedir? Bu kadar sorun yapacak ne var?’ gibi yaklaşımları,  ilişkilerinde büyük bir kopukluğa neden olur. Bu durum, ilişkide fiziksel ve ruhsal yakınlık azalmasına neden olur. Aslında ihtiyaçları karşılanmayan eşin, gerçekten istenildiğini, sevildiğini ve değer verildiğini hissetmek istemesiyle ilgilidir.”

Davis, bir eşin fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanmamasının o evliliği riske atabileceğini söylemektedir.

Cinsellikten uzak evliliğe çözümler

İlk adım, sekssiz bir evliliğin belirtilerini tanımak ve cinsel eksikliğin evliliğiniz için bir sorun oluşturup oluşturmadığını belirlemektir. Cinsel aktivitesi az ya da hiç olmayan bir evliliğin, problem olup olmadığı tamamen size ve eşinize bağlıdır.

Evliliğinizi başkalarıyla karşılaştırmaya çalışmayın, çünkü her ilişki benzersizdir. Bu sebepten, evlilikte olması gereken “doğru” miktar seks diye bir şey yoktur. Önemli olan, evliliğinizde fiziksel ve duygusal yakınlığınızın olup olmadığıdır.

1. İletişim kurmak

Evliliğinizdeki cinselliğin az olması veya hiç olmaması sorunu hakkında eşinizle konuşun. Zor olabilir, ancak bu iletişim gereklidir. Güçlü ilişkilerin bile cinsellik ve yakınlık sorunları olabileceğini hatırlayın. Bu, evliliğinizin güçsüz ya da tehlikede olduğuna dair bir işaret değildir. Bu sadece, eşinizle beraber daha çok iletişim kurmanız ve birlikte daha fazla zaman geçirmeniz gerektiği anlamına gelir.

Eşinizle nasıl konuşacağınız, konuyu nasıl ele alacağınız hakkında yardıma ihtiyacınız olursa, sağlıklı fikirler edinmek için bir terapiste danışabilirsiniz. Eşinizin saldırıya uğramış veya suçlanmış gibi hissetmemesini sağlamak ve bu konuşmayı olumlu tutmak önemlidir.

Unutmayın, her evlilik farklıdır. İlişkinizin ihtiyaçlarını belirlemek için eşinizle birlikte çalışmalısınız. Başkalarının veya sizin “normal” olduğunu varsaydığınız ihtiyaçları karşılamaya çalışmayın. Hem kendinizin, hem de eşinizin ne istediği, ihtiyaç duyduğu ve beklediği hakkında konuşun. Sonrasında da, bunlar için eşinizle birlikte çalışın.

Bu konuşma esnasında, her ikinizin de seks hayatınızı yeniden canlandırabileceğini düşündüğünüz yolları belirlemeyi hedefleyin. Değişim, yalnızca ikiniz de onaylarsa ve birlikte çalışmayı kabul ederse işe yarayacaktır.

2. Yakınlık oluşturmaya odaklanın

Daha fazla seks yapmak istediğinize karar verdiyseniz, seks için birbirinizle randevulaşın. Bu kulağa romantik gelmeyebilir, ancak doğru şekilde yapılırsa, heyecan verici ve özel olabilir. Randevulaşma, size dört gözle beklediğiniz bir şey verir. Birbirinize ve fiziksel ilişkinize bağlılığınızı arttırır.

Seksin ötesinde, evliliklerde sıklıkla kaybedilen fiziksel ve ruhsal yakınlık bağını tekrar inşa etmenin başka yollarını keşfetmek de önemlidir. Fiziksel yakınlık sadece seksi içermez.

Sevginizi yenilemek ve başlangıçta sahip olduğunuz kıvılcımı tekrar yaratmak için çaba gösterin. Hem duygusal hem de fiziksel olarak yakın olmak, sağlıklı bir ilişkinin önemli bir parçasıdır. Birlikte daha fazla zaman harcamak, (ister koltukta sarılıp televizyon izlerken, ister birbirlerinize masaj yaparken) temel bir yakınlık oluşturur.

Deneyebileceğiniz diğer yakınlık oluşturma etkinlikleri şunları içerir:

  • Birlikte yeni bir aktivite deneyin
  • Birlikte yürüyüşe çıkmak ya da yoga dersine katılmak gibi fiziksel aktiviteler yapın.
  • Bir tatil veya kaçamak planlayın
  • Evde bir “tatil” planlayın
  • Eşinizle randevuya çıkın.

3. Profesyonel yardım alın

Seks hayatınızı etkileyebilecek, tıbbi faktörlerin kontrolü için doktorunuza danışmak önemlidir.

Altta yatan ruhsal ve ilişkisel nedenlere bağlı olarak, bir profesyonelden yardım istemek iyi bir seçenek olabilir. İletişim becerilerini geliştirmek ya da stres yönetimi tekniklerini öğrenmek için terapistinizden çift ya da bireysel olarak destek alabilirsiniz.

Seks terapisti gibi, evlilikteki cinsel sorunlara odaklanan bir profesyonele danışabilirsiniz. İlişkinizde yakınlık probleminin sebeplerini ve rol oynayabilecek bireysel faktörlerle ilgili sorunları çözmek için, terapistiniz sizinle birlikte çalışacaktır.

Sonraki adımlar

Eşiniz evliliğinizde bir sorun olduğunu kabul etmiyorsa ve durumu değiştirmek istemiyorsa, cinselliği az olan veya hiç olmayan bir evlilik ile devam edip edemeyeceğinize karar vermek zorundasınız. Hayal kırıklığı ile eşinize sadakatsizlik kararını vermeyin. Bunun yerine, her ikinizin ihtiyaç duyduğu yakınlığı bulabilmenizin yollarını bulmak üzere, iletişim kurmaya başlayın.

Yorumlar (0)
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 24 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19