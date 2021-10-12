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Düzce Diş Sağlığı Merkezi dünyaya örnek oldu

Dünyanın en iyi sağlık kuruluşlarının değerlendirildiği HIMMS’21 ödülü, uyguladığı dijital hastane konseptiyle Düzce Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nin oldu.

Sağlık 12.10.2021, 19:26
Düzce Diş Sağlığı Merkezi dünyaya örnek oldu

Dünyanın en iyi sağlık kuruluşlarının değerlendirildiği HIMMS’21 ödülü, uyguladığı dijital hastane konseptiyle Düzce Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nin oldu.

Dünyanın en iyi sağlık kuruluşlarının değerlendirildiği HIMMS’21 ödülüne dijital hastane konseptiyle Düzce Ağız Diş Sağlığı Merkezi layık görüldü.

HIMSS Türkiye işbirliğinde yürütülen dijital hastane değerlendirme çalışmaları kapsamında Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni, 24 Ocak 2020 tarihinde HIMSS Türkiye Direktörü İlker Köse, Avrupa ve Latin Amerika Bölge Direktörü Mr. John Rayner ve ekibi değerlendirme ziyareti gerçekleştirmişti. Merkez, HİMSS O-EMRAM Seviye 7 kriterlerini karşılayarak Türkiye’deki ilk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olmayı başardı. 11 Ağustos 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde dijital olarak gerçekleşen HIMSS’21 Ödül Töreni’nde Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ödülünü aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yaptığı yazılı açıklamada, “Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, Bakanlığımız yetkililerine teşekkür ederiz. Gecesini gündüzüne katarak özveriyle çalışan tüm Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarımızı kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

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