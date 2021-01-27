Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama geldi

Corona virüsünün İngiltere'de ve Güney Afrika'da ortaya çıkan ve daha hızlı bulaşan yeni türleri dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık epidemiyolojik raporunda, İngiltere'de ortaya çıkan yeni türün 70, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni türün ise 31 ülkede tespit edildiği ifade edildi.

Dünya genelinde ise toplam vaka sayısı 101 milyon 3 bin 233'e, toplam can kaybı ise 2 milyon 171 bin 582'ye ulaştı.

İngiltere’de Covid-19’un mutasyona uğramış şekli olarak saptanan ve Virus-Variante VUI 2020/12/01 olarak tanımlanan yeni virüs nedeniyle dünya üzerinde birçok ülke İngiltere ile tüm karşılıklı uçuşları durdurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da artan vakalar ve corona virüsünün mutasyona uğrayan yeni türüne yönelik bölge ülkelerine uyarıda bulunmuştu.

Mevcut durumu “salgının seyrinde dönüm noktası” olarak nitelendiren Kluge, Avrupa'yı endişe verici durum karşısında “daha fazlasını yapmaya” çağırmıştı.