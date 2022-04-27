DSÖ Açıkladı! '11 ülkede 151 salmonella vakası görüldü'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), monofazik Salmonella Typhimurium sekansı tip 34 olarak adlandırılan Salmonella'nın Belçika'daki bir çikolata üretim tesisinden kaynaklandığını ve bugüne kadar 11 ülkeden 151 vaka bildirildiğini duyurdu. DSÖ, bahsi geçen çikolata ürünlerinin 113 ülkeye dağıldığını ve 10 Nisan’da Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı (INFOSAN) tarafından ürünlerin toplatılmaya başlandığını bildirdi.

DSÖ, İngiltere’nin kendilerine Salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Martta ilk defa bilgi verdiğini ve kanıtların salgını 25 Nisan itibariyle Belçika’da üretilen bir çikolata ürününe dayandığını belirtti.

Salgın, 6 tip antibiyotiğe dirençli

Açıklamada “Aralık 2021 ve Ocak 2022’de Belçika, Arlon’daki Ferrero Corporate tesisindeki buttermilk (yayık altı süt ürünü) tanklarında insan salgın vakalarına uyan monofazik S. Typhimurium tespit edildi” ifadeleri yer aldı.

Bahsi geçen çikolata ürünlerinin Salmonella testlerinin negatif çıkmasından sonra dünya çapında dağıtıldığını söyleyen DSÖ, salgının yapılan analizlere göre 6 tip antibiyotiğe dirençli olduğunu belirtti.

Hangi ülkelerde görüldü?

DSÖ, 25 Nisan itibariyle Belçika (26 vaka), Fransa (25 vaka), Almanya (10 vaka), İrlanda (15 vaka), Lüksemburg (1 vaka), Hollanda (2 vaka), Norveç (1 vaka), İspanya (1 vaka), İsveç (4 vaka), Birleşik Krallık (65 vaka) ve Amerika Birleşik Devletleri (1 vaka) olmak üzere toplamda 151 Salmonella vakası olduğunu bildirdi. (finansgundem)