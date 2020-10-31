Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Covid19'un kesin tedavisi bulundu

ABD Kaliforniya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çilingiroğlu Covid-19'un kesin tedavisinin bulunduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Çilingiroğlu, "paylaşımında

Çok ama çok sevinçliyim bu haberi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum.

Aylarca önce söylemiş olduğum bu virüsün kesin tedavisi olacağına inandığım Rekombinant teknolojisi ile geliştirilen Monoclonal antibodyler bu virüse karşı kesin tedavi olacak. Defolacak Covid belası" notunu düştü.