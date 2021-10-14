Doruk Hastanesi’nden ‘doğa ve sağlık’ konulu resim yarışması

Özel Doruk Hastaneleri tarafından düzenlenen ve çalışanların çocuklarının katıldığı ‘doğa ve sağlık’ konulu resim yarışması sonuçlandı.

8-12 yaş arasındaki çocukların ilgi gösterdiği yarışmada Nil Hacıoğlu birinci, Serra Yıldız ikinci ve Beril Kulaç üçüncü oldu. Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası dereceye giren resimleri çizen çocuklara ödüllerini Özel Doruk Yıldırım Hastanesi Başhekimi Dr. Cemal Turhan tarafından verildi.

Başhekim Cemal Turhan, “Pandemi sebebiyle sıkıntılı bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreçte çocuklarımızın bir nebze de olsa mutlu olmalarını arzu ettik” dedi.

Çalışanların çocuklarının katıldığı “doğa ve sağlık’ konulu resim yarışmasında dereceye giren resimler hastanede sergilenecek.