Doktorların umudunu kestiği küçük Mira, Türkiye’de sağlığına kavuştu

Suriye’de geçirdiği 8 ameliyatın başarısız sonuçlanan 3,5 yaşındaki Mira’nın ailesi çocuklarını son çare olarak Türkiye’ye getirdi. Yalova’daki özel bir hastanede Yardımcı Doç. Dr. Ahmet Güngör tarafından 9’uncu ameliyatı yapılan Mira sağlığına kavuştu.

Doğduğundan beri karnından dışkılayan minik Mira, 3,5 yaşına gelene kadar Suriye’de 8 ağır ameliyat geçirdi. Tüm ameliyatları başarısız Mira Abdülal’ün ailesine doktorlar, ‘Artık bizim yapacağımız bir şey kalmadı’ dedi. Benzer hastalık nedeniyle yaklaşık bir aylıkken bir çocukları ölen aile, bunun üzerine son çare olarak Türkiye’ye ameliyat için geldi. Aile Yalova’daki bir özel bir hastaneye başvurdu. 2 hafta süresince ameliyata hazırlanması için tedavi altına alınan Mira, ardından 6 saat süren başarılı ameliyat sonrasında ilk kez sağlıklı bir şekilde dışkılamaya başladı. Ameliyatın ardından yaklaşık 2 haftadır da gözlem altında tutulan Mira’nın kısa sürede taburcu edileceği bildirildi.

Yeni tekniklerle ameliyat

Doç. Dr. Ahmet Güngör, hastanın ilk geldiğinde genel durumunun kötü olduğunu ifade etti. Daha önce hastanın 8 büyük ameliyat geçirdiğini anlatan Güngör, şöyle konuştu:

“Her biri büyük ameliyatlardı. Buna rağmen hastamız bir türlü sağlığına kavuşamamıştı. Geldiğinde 8,5 kiloydu. Halsizlik vardı, tekerlekli sandalye ile gelmişti. Karından dışkısı geliyordu. Karındaki bağırsak yeterince çalışmıyordu. Biz hastamızı ilk başta yatırdık. Ameliyat öncesinde 2 hafta süresince yoğun bir şekilde tedavisini uyguladık. Hastanın hem kistik fibrozis hastalığı hem kalın bağırsağın çalışmama hastalığı olduğunu, bunun defalarca karından ameliyat yapılarak çözülmeye çalışıldığını gördü. Bu ameliyatlar yeterli olmaması nedeniyle hastamız çok şükür Suriye’den gelebildi. Hastamızı hazırladıktan sonra 2 hafta önce 6 saat süren bir ameliyatla çok şükür sağlığına kavuştu. Bu ameliyatı hem karından hem de popodan yeni tekniklerle yapmış olduk.”

Kilo almaya başladı

Hayati risk taşıyan bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Güngör, “Çok şükür 8,5 kilo gelen çocuk şu anda 10 kilo. Kilo da almaya devam ediyor. Yüzümüz gülüyor, çocuğumuzun da gülüyor. Artık daha mutlu. İlk defa poposundan kakasını yapıyor. Bu çocuk için de çok güzel bir şey. Karında hiçbir şekilde açıklık kalmadı. Bağırsaklar şuanda yerinde dışkısını şu anda rahatlıkla yapmakta. Çocuğumuz çok yakında da taburcu olacak” dedi.

Anne Zaynab Abdülal ise kendileriyle ilgilenen sağlık ekibine teşekkür etti. Abdülal, çocuğunun ameliyattan sonra daha iyi duruma geldiğini belirterek, “Cildin rengi bile değişti. Çok iyi oldu. Kız kendini iyi hissediyor da. İnşallah bu böyle devam eder” diye konuştu.