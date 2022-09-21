Doktorlar Alzheimer hastalığını 4 kısa filmle anlattı

İzmir Medical Point Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hasan Armağan Uysal, Alzheimer hastalığının hastalara ve yakınlarına etkisini anlatmak için 4 kısa film çekti. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde ilk gösterimi yapılan filmlerde ünlü oyuncular Ercan Kesal, Cezmi Baskın, İbrahim Raci Öksüz, Eda Özerkan, Şebnem Doğruer ve Ezgi Tombul da rol aldı. Prof. Dr. Küsbeci, Alzheimer hastalığının yüzde 40 oranında ertelenebilir veya engellenebilir bir hastalık olduğunu belirterek, toplumsal bilinci artırmanın çok önemli olduğunu söyledi.

İzmir Medical Point Hastanesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü çerçevesinde birçok etkinlik düzenledi. Etkinlikte en çok ilgiyi Medical Point Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hasan Armağan Uysal’ın fikriyle hayata geçen ve Alzheimer hastalığına farkındalık oluşturmak için çekilen 4 kısa film ilgi gördü. Gece, Peşinde, Annenin Çocukları ve Acıbadem isimleri verilen ve toplamda 22 dakika süresi bulunan kısa filmlerde ünlü oyuncular da rol aldı. Ercan Kesal, Cezmi Baskın, Eda Özerkan, Şebnem Doğruer, İbrahim Raci Öksüz, Ezgi Tombul, Defne Uysal, Jülide Kara, Okşan Aksan, Güzin Sönmez, Elif Arslan, Anıl Alkan, Murat Niyazi Emre, Hakan Taner Yıldırım, Mehmet Duran, Serkan Demirkol, Emir Acılar ve Murat Sağlam gibi isimlerin oynadığı filmlerde Alzheimer hastalığının yalnızca unutkanlıktan ibaret olmadığına ve hastalarla birlikte hasta yakınlarının yaşantılarına dikkat çekildi.

“Demans bir tablo, Alzheimer ise bir hastalık”

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nün çok özel bir gün olduğunu vurgulayan Medical Point Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, Türkiye Alzheimer Derneği ile birlikte etkinlikler hazırladıklarını, hastaların ve hasta yakınlarının neler yaşadığını, neler yapmaları gerektiğini ve insanların nasıl destek olmadı gerektiğini anlattıklarını söyledi. Alzheimer hastalığının dünyada en çok görülen ve ölüme sebep olan hastalıklardan biri haline geldiğine vurgu yapan Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, “Yaşlanmayla berabere Alzheimer görülme sayısı artıyor. Özellikle 65 yaşını geçtikten sonra her 100 kişiden 3 veya 4’ünde demans görüyoruz. Bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi demans mı alzheimer mi? İkisi de farklı kavramlar. Demans bir tablo, alzheimer ise bir hastalık. En önemli özelliği günlük yaşamsal aktivitelerini bozan unutkanlığa sebep olması” dedi.

“Alzheimer hastalığı yüzde 40 oranında ertelenebilir veya engellenebilir”

Etkinliği amacından da bahseden Prof. Dr. Küsbeci, “Alzheimer hastalığı yüzde 40 oranında ertelenebilir veya engellenebilir. Bu yüzden toplum bilincini artırmak gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken şeylerin başında da eğitim var. Kişiler ne kadar eğitimli olursa bu hastalık o kadar az görülüyor. Şu anda ABD ve Kanada gibi ülkelerde Alzheimer hastalığı oldukça azaldı. Bunu da eğitim ve düzenli beslenmeyle yaptılar. Karbonhidrattan ve beyaz undan uzak durarak, haftada en az bir kez balık ve kırmızı et tüketerek, sebze ve tahıl ağırlıklı beslenerek ve uyku düzenine dikkat ederek bunu sağladılar. Özellikle 23.00-03.00 saatleri arasında uyku çok önemli. Yaş ilerledikçe hastalarımızda daha az uykuya ihtiyacı varmış gibi bir düşünce oluşuyor. En geç saat 23.00’da uyumuş olmak gerekiyor. Bunun haricinde hafıza egzersizleri, bulmaca çözmek ve kitap okumak önemli. Zihinsel aktivite yapılabilen ne varsa hepsinin yapılması ve kaliteli vakit geçirilmesi lazım. Bunlara uyulduğu zaman alzheimer hastalığını yüzde 40 oranında geciktirebiliyor ve engelleyebiliyoruz. Toplumdaki farkındalığı ne kadar artırırsak biz bu konunun üstünden el ele gelebileceğimizi biliyoruz” diye konuştu.

“Dünya Alzheimer Günü bu filmlerin ilk gösterimlerini yapmak için çok önemli bir gün”

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hasan Armağan Uysal ise yaklaşık 1 yıl önce alzheimer hastalığına dikkat çekmek için film yapma fikrinin oluştuğunu söyleyerek, “Senaryoyu tamamladıktan sonra 4 adet kısa film yaptık. Bu filmlerde Alzheimer hastalığındaki temel bulgu olan unutkanlığı anlatıyoruz ama bundan başka bulgular da var. Özellikle uyku bozuklukları, beslenme bozuklukları, halüsinasyon görme, idrar ve gaita problemleri ve cinsel aktivite bozuklukları gibi problemleri filmlerimizde anlatmak istedik. Toplamda 22 dakikalık 4 adet kısa film çektik. Filmlerde ünlü oyuncularımız da oynadılar. Yayın tarihi olarak özellikle 21 Eylül 2022’yi seçtik. Dünya Alzheimer Günü bu filmlerin ilk gösterimlerini yapmak için çok önemli bir gün. Amacımız yalnız unutkanlık değil hastalığın diğer problemlerinin olduğunu da topluma anlatmak. Filmlerimiz ‘Alzheimerle Yaşamak’ hashtagiyle veya kanalıyla izlenebilir. Filmlerin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.