DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK MEME VE BÖBREK KANSERİNDEN KURTULDU

“Adeta yeniden doğdum”

Kendi kendine muayene yaparken memesinde fark ettiği kitleye ek olarak Türkiye’ye geldikten sonra böbreğinde de kitle olduğunu öğrenen Lyubov Topkina üst üste aldığı bu iki haber ile oldukça sarsıldı. Teşhis ve tedavisinin pandemi sürecine denk gelmesi nedeni ile ilk başta endişelendiğini belirten Lyubov Topkina, “Hem Mustafa Özdoğan hem de Alihan Gürkan beni çok rahatlattı. Hastanede hastaların sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemin alındığını, tüm tedavilerin titizlikle yürütüldüğünü görünce de ayrıca mutlu oldum” dedi.

Öte yandan ameliyatının doğum gününden bir gün önceye denk geldiğini söyleyen Topkina, bu yıl çok farklı bir hediye almış olduğunu da şu sözlerle anlattı: “Ameliyat olmaktan çok korkuyordum ama yaş günümden bir gün önce ameliyata girdim. Girerken Alihan Hoca’dan doğum günü hediyesi olarak böbreğimi korumasını istedim. Tek ameliyatla memeyi ve böbreği koruyarak sadece kitleleri alan doktorum sayesinde doğum günümde ben yeniden doğdum”.

İleri yaşta ikinci bir tümör varlığı ile karşılaşılabiliyor



Özellikle ileri yaş hastalarda ikinci bir tümör odağının sanılandan daha sık görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Alihan Gürkan şunları ekledi; “Ameliyat öncesi yapılan tetkikler hastamızda ikinci bir odağın görülebileceğini veya bu odağın bir metastaz olabileceğini düşündürdü. İkinci kitle böbreğin hemen komşuluğunda ve PET-CT’de kanser görüntüsü veren bir kitleydi. Bunu da memedeki kitle ile birlikte çıkardık. Her iki organa zarar vermeden, özellikle memeyi ve sonrasında böbreği koruyarak ameliyatımızı yaptık. Hastamız ileri yaşta olduğu için organları koruyarak yaptığımız ameliyat kendisine büyük avantaj sağladı. Ayrıca yeni yaşına girmeye hazırlandığı günde söz verdiğimiz gibi hayatını tehdit eden bu kitlelerden hastamızı kurtarmış olmak ve onun sevincini görmek bizim için büyük bir mutluluk”.