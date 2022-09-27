Diyarbakır’da ihtiyaç sahipleri talep etti, 7 yılda 3077 hastaya evde hizmet verildi

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesinde 2015 yılında kurulan Evde Bakım Sağlık Hizmetleri Bölümü ile 7 yılda 3077 hastaya diş ve ağız sağlığı hizmeti verildi.

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Evde Bakım Sağlık Hizmetleri Bölümünde görevli Diş Hekimi Sertaç Demir, hastane bünyesinde 2015 yılından itibaren Evde Sağlık Hizmetleri kurulu olduğunu ve şu ana kadar 3077 hastaya ulaşarak hizmet verdiklerini söyledi. Demir, bu hastaların bir kısmı ileri yaşta yatağa bağımlı hasta, bir kısmı zihinsel gerilim denilen hasta profili, bir kısmı otizmli, bir kısmı ise trafik kazası veya travma sonucu yatağa bağımlı kalmak zorunda olan hastalardan oluşmakta olduğu belirtildi.

“Pandemide yatağa bağımlı olsun, olmasın 65 yaş üstü bütün hastalarımıza ulaştık ve hizmet taleplerini karşıladık”

Hastalara evde diş çekimleri, total protezler, iskelet protezler, özelikle ağzını açamayan çocuklar için çürük önleyici flor uygulamaları yapmakta olduklarını ifade eden Demir, “Bakanlığımızın çağrı hattından hizmet talebi oluşturabilirler. Bu taleplere ilk 24 saat içerisinde cevap verip hastalarımızın ağız içi muayenelerini gerçekleştiriyoruz ve daha sonra tedavi planlamaları çıkartıp gerekli işlemlere başlıyoruz. Pandemi sürecinde hizmetlerimizi sürdürdük. Pandemide yatağa bağımlı olsun, olmasın 65 yaş üstü bütün hastalarımıza ulaştık ve hizmet taleplerini karşıladık. Birimimizce mobil röntgen cihazımız ve taşınabilir diş ünitemiz var. Evde yapılacak hizmetleri yapıyoruz. Hastane ortamında yapılacak işlemler için ise hastalarımızı engelli polikliniğine konsültasyon ile gönderebiliyoruz” dedi.

“Bu hizmet kesintisiz, 7 gün 24 saat verilmekte”

Bugün baktıkları, 65 yaşında olup, sistemik hastalıkları olan ve yürüme güçlüğü olan bir hasta olduğu bilgisini veren Demir, “Ağız içi muayenesini yaptık. tedavi planlaması çıkardık ve ikişer adet üst, ikişer adet alt çenede dört dişini çekip iyileşme sürecine takiben alt ve üst total protez yapımına başladık. Bu, 20-25 gün içerisinde tamamlandı. Hastamıza protezleri teslim ettik. Nasıl kullanacağına dair gerekli tavsiyelerde bulunduk. Kontrol muayenelerini yapıp süreci bitirdik. Bu hizmet kesintisiz, 7 gün 24 saat verilmekte” ifadelerinde bulundu.

Hastanın gelini Gurbet Damla, kaynanasının sağ tarafının felçli olup yürüyemediğini dile getirdi. Damla, “Doktorlarımız gelip dişlerini çekip hemen hemen her gün ilgilendiler. Hepsinden çok memnunuz, iyi ki böyle bir şey var” şeklinde konuştu.