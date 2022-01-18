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’Dezenfektan kullanımı el egzamasını artırdı’

El dermatiti olarak da bilinen el egzamasının toplumda oldukça sık görüldüğünü Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Pandemi döneminde korona virüse karşı korunmak için ellerin sık sık yıkanması, el dezenfektanı ve kolonya gibi ürünlerin daha fazla kullanımı sonucunda hastalarımızda gözlenen el egzaması sıklığı giderek artmaktadır” dedi.

Sağlık 18.01.2022, 11:46 18.01.2022, 12:03
’Dezenfektan kullanımı el egzamasını artırdı’

El dermatiti olarak da bilinen el egzamasının toplumda oldukça sık görüldüğünü Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, “Pandemi döneminde korona virüse karşı korunmak için ellerin sık sık yıkanması, el dezenfektanı ve kolonya gibi ürünlerin daha fazla kullanımı sonucunda hastalarımızda gözlenen el egzaması sıklığı giderek artmaktadır” dedi.

Pandemi döneminde el egzaması sıklığının giderek artığını söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Ekiz, el egzamasından korunmak için uyarılarda bulundu.

Tetikleyici faktörlere dikkat edilmeli

El dermatiti olarak da bilinen el egzamasının toplumda oldukça sık görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Ekiz, “El egzaması sıklıkla el sırtı, el parmakları ve avuçlarda ortaya çıkan, kaşıntı, kuruluk, kepeklenme, kızarıklık, su dolu kabarcıklar veya sulantı ile seyreden bir deri hastalığıdır. El egzaması; aşırı su teması, kuru hava, sabun, deterjan, kimyasal maddeler, lateks eldivenler, kişisel bakım ürünleri ile aşırı temas sonrasında deride tahriş nedeniyle gelişmektedir. Tedavide esas nedenin saptanması ve bu etkenle temastan kaçınmak çok önemlidir. Tamamen uzak durabilmek bazen zor olabilmektedir. Sebebi ne olursa olsun egzamada başarılı bir tedavi için tetikleyici, durumu kötüleştirebilecek faktörlerden kaçınmak gerekir. Özellikle uzun seyirli hastalığı olanlarda tedavi daha da uzun sürebilir” diye konuştu.

Sıvı sabun yerine katı sabun tercih edin

Doç. Dr. Ekiz, el egzamasını tetikleyici faktörlerin etkilerinden korunmak için şu bilgileri paylaştı:

“Su ve sabunla uzun süreli temas derinin doğal koruyucu tabakasının kaybına neden olmaktadır. Korona virüs döneminde ise el yıkama çok önemlidir. Ancak ellerimizi yıkarken ılık su ile cildimizin ph miktarına uygun, ellerimizi fazla kurutmayan, katı kalıp sabunlar veya ambalaj bilgisinde syndet içeriği olduğu belirtilen el temizleyicileri ile ellerimizi temizlememiz gerekmektedir.”

Elleri ılık su ile yıkayın

Sıcak veya soğuk su yerine ellerin ılık su ile yıkanmasının daha uygun olacağını ifade eden Doç. Dr. Ekiz, “Özellikle de nemlendirici kullanımı el egzaması tedavisinde ve önlenmesinde çok önemlidir. İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde sık sık el yıkamak gerektiği için yanınızda nemlendirici taşımanız faydalı olacaktır. Özellikle eller nemli iken uygun tarzdaki nemlendiricileri kullanmak doğru bir yaklaşım olacaktır” şeklinde konuştu.

İş yaparken aksesuarları çıkartın

Temizlik, bulaşık gibi işleri elle yapmak yerine mümkün olduğunca makineler yardımıyla yapmak gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ekiz, “İş yaparken yüzüklerin çıkarılması tahriş edici maddelerin yüzüklerin altında birikmesini engelleyecektir. Hatta mümkünse profilaktik diye adlandırdığımız tipteki eldiven kullanımını tavsiye ediyoruz. Ancak eldivenlerin uzun süreli kullanımının başkaca mahsurları olduğu için süreyi kısa tutmalıyız. Ellerinizde kaşıntı ve döküntü gibi şikayetler var iken pudralı lateks eldivenleri kullanmak şikayetleri artıracağı için kullanılmamalıdır. Sonuç olarak, egzama rahatsız edici bir görünüme neden olsa da tehlikeli bir rahatsızlık değildir. Basit tedaviler ile kontrol altına alınabilir. Egzama belirtilerini iyi tanımak ve vakit kaybetmeden doktora başvurmak önemlidir” diye konuştu.

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