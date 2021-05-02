Derya Unutmaz ve Mehmet Ceyhan'dan bulaştırıcılık tartışması!

Pandemi başlangıcından beri medyada koronavirüs ve aşılarla ilgili bilgilendirme yapan iki bilim insanı 'açık havada virüs bulaşır mı?' sorusuna farklı yanıtlar verdi.

'BEN ARTIK MASKE TAKMIYORUM'

ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz Habertürk'te katıldığı canlı yayında "Amerika'da yapılan araştırmada BioNTech ve Moderna aşısı olanların yüzde 90'ına virüs bulaşmadığı ve başkasına virüsü bulaştırmadığı ispatlandı. Ben artık maske takmıyorum" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da Unutmaz'a, "Klinik çalışmaları ile laboratuvar çalışmaları farklıdır. Türkiye'de bu oranlara ulaşamıyoruz. İsrail'de yetişkinlerin yüzde 80'i aşılandı. Tedbirler yeni yeni kaldırılıyor. Aşıların bulaşıcılığı bu denli kaldıracağına inanmıyorum." yanıtını verdi." sözleriyle itiraz etti.

'HASTA GÖRMEYEN BİLİM İNSANI...'

Canlı yayındaki bu tartışma daaha sonra sosyal medyada da devam etti. Prof.Dr.Mehmet Ceyhan hasta görmek ve görmemek farkını dile getirirken itirazını "Virus dışarıda bulaşmaz diye yanlış bilgi vermeyelim. Daha az bulaşır diyelim. hasta görmeyen bir bilim insanına bu soruları sorarsanız, alacağınız bilgi de doğru olmaz. Derya hoca çok değerli bir bilim adamı, ancak ABD, İngiltere, İsrail’deki sonuçlar aşıyla ilgili değil" sözleriyle dile getirdi.

'HASTA GÖRÜP GÖRMEMEKLE ALAKASI YOK'

Prof.Dr.Derya Unutmaz ise Prof.Dr.Ceyhan'a cevaben şunları söyledi:

Sayın hocam, bilimsel/epidemiyolojik verilerin hasta görüp görmemekle olan ilişkisini anlayamadım. Ayrıca ben de sizin gibi tıp fakültesi okudum & hastaneleri olan tıp fakültesi ile bağlantılıyım. Bu da önemli değil de, bu konuda sizin yaptığınız çalışmaları paylaşır mısınız?

Bu söylediklerimin de tamamen arkasındayım. İnsanları devamlı endişe içinde yaşamaya iten, bilimsel dayanağı olmayan söylemler, stres yaratmakta, stres de aslında bağışıklık sistemini kötü etkiler ve kronik hastalıklara psikolojik sorunlara yol açar. Yazık değil mi bu insanlara?