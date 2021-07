Delta Plus varyantı ile ilgili en merak edilen her şey bu haberde!

Delta varyantı nedir?

Kovid-19 delta varyantına ilk kez Hindistan’da rastlandı. Dünya Sağlık Örgütü, delta mutasyonunun orijinal Kovid-19’a göre çok daha hızlı yayıldığı uyarısında bulundu.

Delta plus varyantı nedir?

Delta Plus varyantı, Hindistan’da görülen delta varyantının Hindistan dışındaki ülkelerde yeniden mutasyona uğramasıdır. İlk olarak Güney Afrika’da görülen delta plus varyantı, beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.

Delta varyantı neden daha tehlikeli?

Delta varyantı diğer mutasyonlara göre daha hızlı bulaştığı için daha tehlikeli. Araştırmalara göre gençler daha çok sosyal yaşamda yer aldığı için delta varyantı ağırlıklı olarak gençleri etkiliyor.

Delta varyantının belirtileri nelerdir?

Klasik Kovid-19’un belirtileri ağırlıklı olarak yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı olarak kendini gösteriyor. Delta varyantında ise klasik Kovid-19 virüsüne göre ağırlıklı olarak baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı belirtilerine rastlanıyor.

Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı belirtisiyle kendini gösteriyor. Ancak tat ve koku kaybı delta varyantında da ciddi derecede görülüyor.

Kimler daha çok risk altında?

Aşılanmamış, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstü kişiler risk altında.

Aşı olanlar da delta varyantını başkalarına bulaştırabilir mi?

Aşı olanlar da delta varyantına yakalanıp enfekte olabilir. Hastalık aşı olanlarda daha hafif seyretse de varyant virüsü bulaştırabilirler.

Aşı olmak insanın kendini korur, hastalığı taşımasını ve bulaştırmasını engellemez. Bu nedenle aşı olunsa da maske, mesafe ve hijyen şart!

Aşılar mutasyonlara karşı ne kadar koruyor?

Araştırmalara göre iki doz Pfizer/BioNTech aşısı delta mutasyonuna karşı yüzde 79 koruma sağlıyor. Kovid-19 ve mutasyonlara karşı mutlaka aşı olunmalı.

Aşılarla birlikte salgın ne zaman kontrol altına alınabilecek gibi görülüyor?

Aşılamada yüzde 60 oranına ulaştıktan sonra toplumsal bağışıklıktan söz edilebilir. Bu süre ne kadar hızlı olursa o kadar iyi.

Şimdi bir de Peru’da ortaya çıkan lambda varyantından söz ediliyor. Bu varyantlardan korkmalı mıyız? Delta varyantından daha bulaşıcı olduğu doğru mu?

Bu konuyla ilgili çok net bilgi yok elimizde. Ancak salgından korunma yolu hep aynı: Maske, mesafe, hijyen...