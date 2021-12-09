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Defalarca denemelerine rağmen evlat sahibi olamayan çift müjdeyi aldı

Diyarbakır’da ileri derecede yumurta tembelliği nedeniyle çocuk sahibi olamayan çift, müjdeli haberi 4 yıl sonra aldı, mutluluk gözyaşları döken çift bebeklerini kucağına alacakları günü iple çekiyor.

Sağlık 09.12.2021, 11:46
Defalarca denemelerine rağmen evlat sahibi olamayan çift müjdeyi aldı

Diyarbakır’da ileri derecede yumurta tembelliği nedeniyle çocuk sahibi olamayan çift, müjdeli haberi 4 yıl sonra aldı, mutluluk gözyaşları döken çift bebeklerini kucağına alacakları günü iple çekiyor.

Diyarbakır’da yaşayan Canan ve Abdulkadir Akyapı çifti, 4 yıldır evlat sahibi olabilmek için birçok kliniğe başvurdu. İleri derecede yumurta tembelliği olan 32 yaşındaki Canan Akyapı, arkadaş tavsiyesiyle umutsuz bir şekilde başvurduğu Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’in PRP, akupunktur ve fitoterapiden oluşan 3’lü kombine tedavisiyle müjdeli haberi aldı. Gebelik kesesini gören Akyapı çifti, mutluluk gözyaşı dökerken, bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekmeye başladı.

Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın umutsuz bir şekilde geldiğini kaydederek sevinç ve mutluluk gözyaşları döktüğünü belirtti. Prof. Dr. Çoksüer, “Yıllardır çocuk özlemiyle tutuşan hasta, ileri derecede yumurta tembelliği nedeni ile kliniğimize geldi. Hasta daha önce birçok yerde tedavi görmüş fakat sonuç alamamış, bir arkadaş tavsiyesiyle kliniğimize geldi. Baba gerçekten de çok ciddi anlamda duygusal bir yapıya sahipti ve çocuk sahibi olamayacak diye sürekli üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. Bize geldiğinde de sürekli böyle duygusal bir anı vardı babanın. Biz de bu hastaya önce PRP uygulaması yaptık, hem yumurta hem rahim duvarını güçlendirmek için yaptığımız bir tedavi. Biz bunları yaptıktan sonra tüp bebeğe başladık, tüp bebeğe başlarken de özellikle daha iyi bir embriyo oluşması ve gebelik olması için biz bu hastaya akupunktur uygulaması da yaptık. Akupunktur gerçekten de çok önemli bir tedavi, biz bu hastalığa yardımcı tedavi olarak uyguluyoruz. Stresi azaltıyor, yumurta kalitesini arttırıyor, rahim duvarını güçlendiriyor, hem de bağışıklık sistemini güçlendirerek gebelik şansını arttırıyor. Fitoterapi de uyguladık, yani hastaya özgü bitkisel tedavi. Özellikle vurgulamak istediğim şey şu, lütfen fitoterapiyi aktarlardan komşunun tavsiyesine göre kesinlikle kullanmasınlar. Çünkü fitoterapi ilaçlar gereğinden fazla kullanımda çok ciddi anlamda karaciğer ve böbrek hastalığı yapabilir. O yüzden lütfen mutlaka bir fitoterapi uzmanı tarafından kullanılması gerekiyor. Bu bitkisel ilaçlar her hastaya özgü tedavi veriyoruz, her hastaya aynı tedavi verilmez. Özgü kilosuna bağlı, yaşına bağlı hangi problemi varsa ona göre tedavi vermek lazım. O yüzden özellikle bunu vurgulamak gerekiyor. Müthiş derecede mutluluk oldu, bugün gebelik kesesi görününce baba gözyaşlarına boğuldu. Gerçekten de babalık duygusunun bu olduğunu ilk defa tattım ve baba olacak mıyım diye sürekli kendi kendine söylenip duruyormuş ve bu ana da tanıklık etmek bizim için müthiş bir andı. Biz bu anı gördüğümüz için çok mutluyuz. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkesi bu mutlu nasip etsin inşallah” dedi.

“Çok heyecanlıyım, tarif edilemez bir duygu”

32 yaşındaki Canan Akyapı, evlat sahibi olacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Akyapı, “Fakültede iki aşılama bir tüp bebek başarısızlığım oldu, çok şükür buraya geldim. Hakan hoca derdimize şifa oldu, Allah ondan razı olsun. Geldiğimizde çok umut verici konuştu, hiç moralinizi bozmayın, inşallah tutacak dedi. Çok heyecanlıyım, tarif edilemez bir duygu. Herkes buraya gelsin, umudunu kaybetmesin, Allah’tan umut kesilmez. Öncelikle Allah’a sonra Hakan hocaya güvenin” diye konuştu.

“İlk kanda çıktığı zaman ağladım”

32 yaşındaki Abdulkadir Akyapı, baba olacağını duyduğu an gözyaşlarına hakim olamadığını aktardı. Akyapı, “Çok şükür evde bir sıkıntımız yoktu. Tek eksiğimiz çocuktu yani çocuk olsaydı bizim için her şey daha güzel olacaktı, buna kalpten inanıyorum. Bu dünyaya geldiğin, evlendiğin zaman herkes baba olmak, o duyguyu, o sevgiyi tatmak ister mutlaka. Allah büyüktür, kimseyi umutsuz, darda bırakmasın. Şükretsin ben çok şükrettim Allah’ıma. Bugün müjdeyi aldım, geldik keseyi de gördüm. Çok şükür, ilk kanda çıktığı zaman yani ağladım, Mutluyum, adağım var, bir tane keseceğim” şeklinde konuştu.

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