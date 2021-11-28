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Daha bulaşıcı Omicron varyantının belirtileri açıklandı

Daha bulaşıcı Omicron varyantı kısa sürede dünyanın ortak gündemi olurken uzman isim varyantın belirtilerini açıkladı.

Sağlık 28.11.2021, 11:18
Daha bulaşıcı Omicron varyantının belirtileri açıklandı

Yeni varyantlar ile karşımıza çıkan korona virüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, "Omicron" olarak açıklandı. Bu mutasyonun diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu belirtilen DSÖ, açıklamasında "Bu mutasyon, bazıları endişe verici olan çok sayıda mutasyona sahiptir. Ön bulgular yeni mutasyonun daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" ifadelerine yer verdi.

SEMPTOMLAR

Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, İngiliz The Telegraph'a konuştu. 

"Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti" diyen Coetzee, hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyledi. Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.

Coetzee gazeteye verdiği demeçte, "Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor" dedi.  Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürüğin olabileceğinin altını çizen uzman isim, "Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor" dedi.

AŞININ ETKİNLİĞİNİ SINIRLIYOR

Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor.

Avrupa'daki ilk vaka dün Belçika'da kayıtlara geçerken bugün de İngiltere'de iki vakaya rastlandı. Almanya ve Çekya, Omicron varyantı olduğundan şüphelendikleri birer vaka tespit ettiklerini açıkladı. Almanya'daki vakanın Güney Afrika'dan, Çekya'daki vakanın ise Namibya'dan gelen kişiler olduğu belirtildi.

Türkiye, İngiltere, AB, Avustralya, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika ve bazı komşularından seyahatleri yasakladı veya kısıtladı

BIONTECH HAREKETE GEÇTİ

BioNTech ve Moderna şirketleri mevcut aşılarının yeni varyanta etkisini incelemeye başladıklarını duyurdu.

Moderna ayrıca Omicron'a özel yeni bir hatırlatma dozu üzerinde çalışacaklarını açıkladı

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