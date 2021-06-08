Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 doz aşısının sırrı ne! Erdoğan hangi aşıları oldu?

Türkiye'de aşılama süreci 13 Ocak 2021'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin vatandaşları aşı olmaya teşvik etmek için canlı yayında aşı olmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 14 Ocak'ta ilk doz Sinovac aşısını, 11 Şubat'ta da 2. doz Sinovac aşısını oldu.

Sağlık Bakanı Koca, 1,4 milyon BioNTech-Pfizer aşısının 25 Mart’ta Türkiye’ye ulaştığını duyurdu. Erdoğan'ın ilk iki doz aşıyı olduğu günlerde Türkiye'de henüz BioNTech aşısı yoktu.

ERDOĞAN 3. DOZ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 3 doz aşı yaptırdığını açıkladı. Erdoğan, "Ben 3 aşımı oldum, bir de o üç aşıdan sonra bir de antikor yükseldi mi, yükselmedi mi bununla ilgili adımı da attım. Hamdolsun 2160'ı yakaladım" diye konuştu.

ERDOĞAN, AKP MKYK'DA NE DEDİ

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise bugünkü yazısında Tayyip Erdoğan’ın AKP MKYK toplantısındaki açıklamasını köşesine taşıdı.

Selvi’nin aktardığına göre Erdoğan, koronavirüs için BioNTech aşısı olduğunu da söyledi ve “Antikor da oluştu. Tavsiye ederim” dedi.

Erdoğan'ın ilk iki aşısı Sinovac, üçüncüsü BioNTech... Uzmanlar iki farklı aşının yaptırılabileceğini belirtti...

BİLİM KURULU'NDAN İSTİFA EDEN PROF. DR. AZAP'TAN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu'ndan istifa eden Prof. Dr. Alpay Azap, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın olduğu 3. doz BioNTech aşısı için bir tarih vermenin doğru olmayacağını belirten Azap, "Belki Erdoğan daha önce aşıyı olmuştu ve şimdi antikor sayısı düşüyor.

Ya da şimdi oldu, antikor sayısı artıyor. Antikor sayısına göre bir tarih vermek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN 4. DOZ AŞIYI NE ZAMAN OLACAK

Erdoğan'ın ne zaman 4. doz aşı olması gerektiğini sorduğumuz Azap, "Erdoğan'ın 4. doz aşıya uzun süre ihtiyacı olmayabilir. 4. doz varyantlara bağlı. Şu anki varyantlarla bir yıl daha 4. doz aşıya gerek kalmaz" dedi.

Gürkan Karakullukçu/Odatv