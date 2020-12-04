Covid-19 korkusu ile kadınlar hastanelere gitmekten kaçınıyor

Yaşanan bu durum ile ilgili bir araştırma yapan Fujifilm, Avrupa'daki mamografi kliniklerinin Covid-19 salgını sırasında tarama programlarına nasıl yaklaştığına dair bir rapor yayımladı. Yayımlanan bu rapora göre; salgının getirdiği yeni güvenlik ihtiyaçlarına anında yanıt verebilme zorunluluğu oldukça önemli!

Tüm dünya ülkeleri olarak Covid-19 pandemisiyle mücadele ediyor. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren karantina dönemlerine bağlı olarak pandeminin ilk döneminde meme kanseri tarama merkezleri birçok ülkede çalışmalarını askıya aldı; iş ve hasta güvenliğini korumak amacıyla yeni protokolleri hayata geçirdi. Bazı hastalar ele gelen sertlik gibi ciddi kanser bulgularına rağmen Covid-19 korkusu ile hastanelere ve görüntüleme merkezlerine başvurmaktan kaçındı, her 3 kadından ikisi bu dönemde kontrole bile gitmedi. Bu durum da tanı ve tedavi sürecinde gecikmelere neden oldu. Yine önde gelen birçok araştırma kurumu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da bu gibi tarama programlarının durdurulmasının gelecekte mem kanserinden ölebilecek kadınların yüzdesinde bir artışa neden olabileceğini söyledi. Ancak uzmanlar meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtaracağını anımsatıyor.

Ogawa: Erken teşhis hayat kurtarır!

Tüm bu bilgiler ışığında Fujifilm, Avrupa’da meme kanseri taraması konusunda etkili olan isimlerle göğüs ünitelerinin mevcut durumu ile ilgili bir çalışma hayata geçirdi. Bu çalışma sonucunda Fujifilm, Avrupa'daki mamografi kliniklerinin Covid-19 salgını sırasında tarama programlarına nasıl yaklaştığına dair bir rapor yayınladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fujifilm Europe GmbH’nin Modalite Çözümleri, Kalite Güvence Yasal İşler Tıbbi Sistemler Bölümü Başkan Yardımcısı Eiji Ogawa “Gerçekleştirilen çalışmalardan tek bir ortak sonuç ortaya çıkıyor, o da salgının getirdiği yeni güvenlik ihtiyaçlarına anında yanıt verebilme zorunluluğu. Hastalara hizmet verebilmeyi güvence altına almak amacıyla göğüs üniteleri yeni prosedürleri hayata geçirirken operasyonlarını da yeniden düzenledi. Tüm bunlar da dünyanın dört bir yanındaki sağlık sistemlerinin Covid-19 salgının yarattığı baskının altında gerçekleşti. Tarama süreleri yeniden tasarlanarak kadınların korku engelini aşmalarını ve böylece önlem amaçlı randevu sürecine uymalarını sağladı. Talebimize olumlu yanıt verip bu raporun hazırlanmasında bizi destekledikleri ve her şeyden de önce bu dönemde sergiledikleri yorulmak bilmeyen çabaları için sağlık profesyonellerine teşekkürlerimizi sunarız. Şunu da vurgulamak isterim ki Avrupa’da pandeminin ikinci aşamasını yaşadığımız bugünlerde tarama programlarının sürdürülmesi ve kaldıkları yerden devam ettirilmesinin oldukça önemli. Çünkü meme kanseri pandeminin bitmesini beklemeyecek ve göğüs üniteleri de bu hastalığın önlenmesinde kendilerine düşen önemli rolü oynamaya hazır ” dedi.