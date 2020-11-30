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COVID-19'a yakalanan hamile kadının bebeği, antikorlarla dünyaya geldi

Singapurlu kadın, Mart'ta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının Kasım'da dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespit edildi

Sağlık 30.11.2020, 13:47
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COVID-19'a yakalanan hamile kadının bebeği, antikorlarla dünyaya geldi
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Strait Times'ın haberine göre, Mart'ta Kovid-19'a yakalanan Celine Ng-Chan, 7 Kasım'da doğum yaptı. 

Doktorlar, Aldrin adı verilen erkek bebekte Kovid-19 antikorlarına rastlarken, annede artık antikor kalmadığı görüldü.

Kovid-19'a yakalandığında orta ağırlıkta semptomlarla iki buçuk hafta hastanede tedavi olan 31 yaşındaki anne Ng-Chan, "Doktorum Kovid-19 antikorlarımı gebeliğim sırasında oğluma geçirdiğimi düşünüyor." dedi.

#bebek #korona #antikor #sağlık
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