Çorum’da ilk kez kapalı kalın bağırsak ameliyatı yapıldı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk kez kapalı tüm kalın bağırsak çıkarılması ameliyatı gerçekleştirildi.

Çorum’da kabızlık şikayeti ile hastaneye başvuran bir kadın hastaya Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Doğukan Durak tarafından yapılan kolonoskopide kalın bağırsağının iki farklı yerinde kanser tespit edildi. Gerekli hazırlıkların ardından 80 yaşındaki hastaya ilk kez Laparoskopik Subtotal Kolektomi (kapalı tüm kalın bağırsak çıkarılması ameliyatı) yapıldı. Kısa sürede sağlığına kavuşan hasta, hastaneden taburcu edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “İleri laparoskopik beceri gerektiren ve belli merkezlerde yapılan bu kapalı ameliyatlar yandal doktorları (gastroenteroloji cerrahi ve cerrahi onkoloji) tarafından başarılı bir şekilde Çorum’da da uygulanıyor. Eskiden sevk ile başka illere giden bu hastalar artık ilimizde bu hizmete ulaşabiliyorlar” ifadelerine yer verildi.