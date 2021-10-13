Çocuklar eşyalarını sürekli unutuyorsa ‘dikkat eksikliği’ olabilir

Dikkat eksikliğinin çocukluk döneminde başlayarak etkisini tüm yaşam boyu gösteren bir bozukluk olduğunu belirten Psikolog Anıl Özcan, “Çocuklarda okul öncesi dönemde fark edilmesi zor olsa da okul hayatının başlamasıyla kendini gösterebilmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuklar, derse dikkatini vermekte zorlanır ve dikkat süreleri yaşıtlarına göre daha kısa olmaktadır” dedi.

Dikkat eksikliği yaşayan çocuğun aklı başka yerdeymiş gibi davranışlar sergileyebileceğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden Psikolog Anıl Özcan, “Çocuğun dersin başına oturmakta zorluk yaşaması, sınavlarda bildiği soruları yanlış yapması, çok basit yapılması gereken işlemlerde hatalar yapması, eşyalarını etrafta unutması, başladığı işleri bitirmekte zorluk yaşaması, zamanında yapılması gereken sorumluluklar ve işlerini en sona bırakması, sürekli dağınıklık hali ve soruları okumadan cevaplaması gibi sorunlar dikkat yönetimi ile ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündürmektedir” diye konuştu.

Okula uyum sağlamaları zorlaşabilir

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların, derse dikkatini vermekte zorlandığını ve dikkat sürelerinin yaşıtlarına göre daha kısa olduğunu belirten Psikolog Özcan, şunları söyledi:

“Dikkat eksikliği yaşayan çocuklar, arkadaşları ile sosyal ortamlarda sorunlar yaşayabilir, okula uyum sağlamada zorluklar yaşayabilirler. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukluk döneminde yüzde 8 oranında görülmektedir. Bu her 20 çocuktan birinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görüldüğü anlamana gelmektedir. Bu sorunun ergenlik döneminde yüzde 6, erişkinlik döneminde yüzde 4 olarak görüldüğü bildirilmektedir.”

MOXO testi ile dikkat eksikliği öğrenilebilir

MOXO testi ile bireyde dikkat eksikliğinin öğrenilebileceğini ifade eden Psikolog Özcan, test hakkında şu bilgileri paylaştı:

“MOXO testi, çocuklar ve yetişkinler için geliştirilmiş, 6 yaş ve üzeri tüm çocuk ve gençlerde dikkat ve dikkat bileşenlerini ölçen (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder), dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısına yardımcı olan bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu online dikkat ölçme testidir. Dikkat eksikliği, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlar. MOXO dikkat testi dünyada 30’dan fazla ülkede kullanılan ve hastanemizde de uygulanan bilgisayar tabanlı bir testtir.”