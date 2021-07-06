Çin tıbbı ile bel ve boyun fıtığına çare oluyor

Türkiye’ye geldikten sonra İslamiyet’i seçerek Çin tıbbının sağladığı masaj yöntemleriyle en umutsuz vakalara bile umut olan Çinli doktor Nuh Luo, bıçak altına gerek kalmadan bel ve boyun fıtığını tedavi ediyor.

7 yıl önce ayak bastığı Türkiye’ye beraberinde Çin tıbbını da getiren Doktor Nuh Luo, her türlü kas ve eklem sorunundan muzdarip hastalara şifa oluyor. Ülkemize geldikten sonra İslam’ı seçen Çinli doktor, zaman içinde ün kazanarak, sadece İstanbul değil uzun yıllardır çevre illerden de çok sayıda hastayı tedavi etti. Türk insanını sıcakkanlı ve samimi bulduğu için Türkiye’ye yerleştiğini ifade eden Nuh Luo, Çin tıbbı ve uyguladığı tedaviler hakkında bilgiler verdi.

Çin’de iki çeşit doktor olduğuna dikkat çeken Doktor Luo, “Biri sizin nabzınıza bakarak rahatsızlığınızı öğreniyor ve o hastalığa uygun bitkisel karışımlar yapıyor. Diğeri de insanların vücudundaki noktaları öğreniyor ve bunun üzerinden hastalığınıza uygun olan masaj ve akupunktur tedavisini uyguluyor. Ben de bu vücut üzerindeki noktalar üzerinden ilerleyen eğitimi aldım” dedi.

Türklerin yapı olarak Çinlilere benzediğini belirten Nuh Luo, Yemeklerimiz de birbirine benziyor. Yabancı gelmediği için burayı sevdim, beğendim ve kalmaya karar verdim. Ayrıca işimi de burada sürdürmeye kararı aldım” diye konuştu.

Dünyanın her yerinde bu tedavi şekline ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çinli doktor, “Yüzyıl önce Çin de bu tıbbı kullanmıyor onun yerine modern tıbbı tercih ediyordu. Çünkü daha çabuk sonuca ulaşılıyor. Ağrın olunca bir iğne ile hemen kesiliyor. İyi oldu gibi gösteriyor ama tam olarak öyle değil. 30-40 yıl önce Çin’de bu tıp başladı. Çünkü artık modern tıbbın her şeyi çözemediğini anladı” şeklinde konuştu.

Türkiye’de en çok bel ve boyun fıtığı gibi kas hastalıklarından şikayetler aldığını dile getiren Doktor Nuh Duo, “Biz her türlü kas ve eklem sorunlarına cevaben masaj yoluyla tedaviler uyguluyoruz. El vasıtasıyla vücuttaki bütün noktalara bakıyoruz ve sorunun nerede olduğunu anlayarak ona uygun masajlar yapıyoruz. Bazı yerlerde tıkanıklık, sertlik; bazı yerlere de kan gitmediğini teşhis ediyoruz. Bunun sonucuna göre de masaj ya da kupa vasıtasıyla şifa bulmalarını sağlıyoruz” dedi.

“Yürüyemeyen hastalar tedavi sonrası eski günlerine geri dönebiliyor”

Kişiden kişiye değişmekle birlikte çok büyük sıkıntılar olmadığı takdirde yedi seansta önemli bir yol kat ettiklerine vurgu yapan Nuh Luo, “Çok ağrılı ve ileri derecedeki hastalıklarda seanslar 3-4 ay sürebiliyor. Neredeyse yürüyemeyen insanlar bile tedavi sonrasında yürümeye başlıyor. İnsanlar genelde bel ya da boyun fıtığı için son aşamaya kadar ameliyat olmaz. En son noktada ameliyat yapılabilir. Yeni çağda insanlarımız hareketsiz kaldığından dolayı kaslarımız çok zayıflıyor ve ortadaki kemik tutmuyor. Fakat çok ağrılı bir süreç geçiriyorlar. Bize ulaştıklarında biz de o kasları uyguladığımız tedavilerle birlikte eski güçlü haline getiriyoruz ya da omurilik ile ilgili bir yamukluk varsa onu düzelterek insanları eski haline getirebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir yaşam için aktif kan dolaşımı önemli!

Kan dolaşımının her zaman iyi olması gerektiğinin altını çizen Nuh Luo, “Hasta olmadan önce sağlıklı yaşamak ve herkesin kendi vücudunu tanıması lazım. Akşamları saat 23.00’dan sonra mümkünse uyumalıyız. Az yemeliyiz, sabahları da spor ya da egzersiz yapmak sağlığımıza iyi gelir. Biraz terleyip duşa girip sonrasında işe gitmeliyiz. Çünkü o terleme vücuttaki kan dolaşımına yardımcı olur. Kan dolaşımı çok önemli, eğer kan dolaşımı olmazsa içimizdeki kirli kanı atamayız ve bu durum da hastalıklara sebebiyet verir” şeklinde konuştu.

Eklem ve romatizma için dünyada kesin şifa veren bir ilaç bulunmadığını ifade eden Luo, “Eski Çin tıbbında yakımız var. O bölgeye ateş tutarak yakı yapıyoruz. Bu sayede içerideki kötü kanı yok ederek ağrılı bölgenin rahatlamasını sağlıyoruz” dedi.

“4 yıldır yanlış tedavi görüyormuşum şimdi Nuh Beye duacıyım”

Belindeki düzleşmeden dolayı yürümekte güçlük çeken ve kendi işlerini yapamayacak kadar ağrıları bulunan ancak Çinli doktor Nuh Luo tarafından tedavi edildikten sonra eski sağlığına kavuşan T.O., birçok tedavi yöntemine başvurduğunu belirterek, “Hiçbirinden bir sonuç alamadım. Artık ümidimi kesmiştim ancak Nuh Bey’in tedavisinden sonra hayata dört elle sarıldım” dedi.

2013 yılında rahatsızlandığını söyleyen T.O., “Doktora gittiğimde önce bel fıtığı teşhisi kondu. Ameliyat olmak istemediğim için tedavi şekillerini araştırmaya başladım. Fizyoterapistlerden yardım alabileceğimi öğrendim. 4 yıl boyunca birçok fizyoterapiste gittim. Düzelmediğimi gördükçe gittiğim fizyoterapistleri değiştirdim ve sonunda hayattan ümidimi kestim. İşlerimi yapamaz hale gelmiştim ve rahat uyuyamıyordum. Ne yatabiliyor ne de kalkabiliyordum. Sonrasında Nuh Bey ile tanıştım. Bunca yıldır bel fıtığı olarak bilinen rahatsızlığımın aslında bel düzleşmesi olduğunu söyledi. Yani ben yıllarca yanlış tedavi alıyormuşum. İlk seanstan sonra bile rahatlama hissettim. O gece bile sağa sola dönmeye başladım. Bir sonraki seanslarım daha da rahatlamama sebep oldu. Şu anda yemeğimden tutun da uyumama kadar her şeyi normal bir şekilde yapmaya başladım. O yüzden herkese Nuh Bey’i tavsiye ediyorum. Hayata tekrar dört elle sarıldım” açıklamasında bulundu.