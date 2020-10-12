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Çin'de yeni dalga endişesi

Çin’in doğusundaki Qingdao kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 12 yeni vak'a tespit edildi. Yeni vak'alar ikinci dalga endişesine neden olurken, kentte yaşayan 9 milyon kişiye 5 gün içinde test yapılmasına karar verildi.

Sağlık 12.10.2020, 11:38
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Çin'de yeni dalga endişesi

Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Pazar günü tespit edilen 3 asemptomatik vak'a, yetkilileri harekete geçirdi. Yeni vak'aların ardından geniş çaplı araştırmalar ve nükleik asit testleri başlatıldı. Tespit edilen 3 asemptomatik vak'anın yakın temasta bulunduğu 377 kişiden 9'unun testi pozitif çıkarken, toplam yeni vak'a sayısı 12'ye yükseldi. 9 yeni vak'adan 3'ünün de asemptomatik olduğu aktarıldı.

Kent sakininin tamamına 5 günde Covid-19 testi yapılacak

Kentte 6'sı asemptomatik olmak üzere toplam 12 vak'a tespit edilmesi son dönemde kısıtlamaların gevşetildiği ülkede yeni dalga endişesine neden oldu. Tüm vak'aların Qingdao Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile ilişkili olduğu belirtildi. Söz konusu hastanenin "yurt dışından gelen Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastane" olduğu vurgulandı. Qingdao sağlık birimleri, yeni dalga endişesi ile kent genelini kapsayan yaygın testlerin başlatıldığını duyurdu. Kentin 9 milyon sakininin tamamına 5 gün içinde Covid-19 testi yapılacağı aktarıldı.

Qingdao kentine 1-8 Ekim arasındaki bayram tatilinde 4 milyon 470 bin seyahat gerçekleştirildi. Kentte geçtiğimiz ay liman çalışanı 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif sonuç verdiği duyurulmuş, virüsün ithal edilen dondurulmuş ürünlerin ambalajlarından kaynaklandığı ifade edilmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise Çin ana karasında son 24 saatte yerel kaynaklı Covid-19 vak'ası tespit edilmediği bildirildi. Çin'de salgının başından bu yana 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam 85 bin 578 vak'a kaydedildi.

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