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CHP’li Başkan Muhittin Böcek’in sağlık durumu iyiye gidiyor
Corona virüsü tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bugün çekilen tomografisinde, akciğerlerinde iyileşme olduğu açıklandı. Böcek'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu da "Durumunun her geçen gün biraz daha iyiye gittiğine dair bilgi verdiler. Son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Sağlık 14.09.2020, 16:15
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KILIÇDAROĞLU’NDAN ZİYARET
Öte yandan Böcek’i hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da durumun iyiye gittiği bilgisini paylaştı.
Başkan hakkında düzenli bilgi alındığını söyleyen Kılıçdaroğlu “Durumunun her geçen gün biraz daha iyiye gittiğine dair bilgi verdiler. Son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.
58 yaşındaki Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta corona virüsüne yakalanmıştı. Başkanın dün akşam yapılan PCR testi de negatif çıkmıştı.
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