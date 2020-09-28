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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde aşının Faz 3 çalışmalarına başlandı
PROF. DR. SAİT GÖNEN VE PROF. DR. FEHMİ TABAK AŞI SÜRECİYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Sağlık 28.09.2020, 11:23
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çin’e ait aşının Faz 3 çalışmalarına başlandı.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çin’e ait aşının Faz 3 çalışmalarına başlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ve aşı ve süreç ile ilgili bilgi veriyor.
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