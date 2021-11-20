Çekya’da korona virüs vaka sayısında yeni rekor

Çekya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 22 bin 936 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Moravya bölgesindeki hastaneler, ordudan yardım talep etti.

Avrupa’da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarında rekor üstüne rekor kırılıyor. Çekya’da salgında son 24 saatte 22 bin 936 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı korona virüs salgınının başlangıcından bu yana ülkede 1 günde görülen en yüksek vaka sayısı oldu. 10.7 milyon nüfuslu ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 980 bin 849’a yükseldi. Ülke en son 17 Kasım’da 22 bin 479 ile vaka rekoru kırılmıştı.

Son 24 saatte 52 kişinin korona virüse yenik düştüğü ülkede toplam can kaybı sayısı da 32 bin 5’e çıktı.

Moravya bölgesindeki hastaneler, ordudan yardım talep etti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 100 bin kişi başına yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri, 929 olarak kaydedildi. İnsidans değeri Olomouc bölgesinde bin 334, Güney Moravya bölgesinde bin 191, Zlin bölgesinde bin 171 ve Moravya-Silezya bölgesinde bin 46 olarak belirlendi. Bu bölgeler, vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgeler konumunda bulunuyor. Güney Moravya’da bazı hastaneler yoğunluk ve personel sıkıntısı nedeniyle normal hastalık tedavisi ve ameliyatları sınırlandırırken, ordudan daha fazla yardım talep etti. Cuma gününden bu yana toplam 24 hastane ve sosyal tesiste hizmet veren askerler, pazartesi günü 15 hastaneye daha yardım sağlayacak.

Ülkede 13 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Çekya’da uygulanan aşı dozu sayısı 13 milyonu aşarken, nüfusun yüzde 58.4’ü Covid-19’a karşı iki doz aşısını yaptırdı.

22 Kasım’dan itibaren PCR ve antijen testleri kabul edilmeyecek

Çekya’da korona virüs vakalarında devam eden artış nedeniyle Perşembe günü toplanan Bakanlar Kurulu, salgınla mücadele kapsamında yeni önlemleri açıklamıştı. Kurul, 22 Kasım’dan itibaren restoran, kafe, bar, kuaför ile sinema ve tiyatro gibi kültürel faaliyetlere sadece aşı olanların ve son 6 ay içinde hastalığı geçirmiş kişilerin girmesine, PCR ve antijen test sertifikalarının ise kabul edilmemesine karar vermişti.

“Kapanma ve zorunlu aşı gündemimizde yok”

Çekya Başbakanı Andrej Babis yaptığı açıklamada, “Durumu kontrol altına almak için yeni önlemler açıkladık. Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacak. Bu önlemlerin artan vaka sayılarını düşüreceğini düşünüyoruz. Çekya, komşu Avusturya gibi bir kapanma ya da zorunlu aşılama düşünmüyor" dedi.