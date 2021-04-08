Çağın hastalığı kansere dikkat

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Hematoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Karakuş, Türkiye’de ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanser hastalığına dikkat çekmek adına önemli açıklamalarda bulundu. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doç. Dr. Karakuş, kanser hastalarına yönelik hizmetlere değinerek ayda 100 adet kemoterapi kürü uyguladıklarına vurgu yaptı.

Çağımızda en yaygın görülen hastalıklardan biri olan kansere dikkati çeken Doç. Dr. Volkan Karakuş kanser nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Hematoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Karakuş, “Vücutta hücrelerimizin çoğalması ve yıkımı kontrol altındadır. Bu mekanizmada genlerimiz de görev alır. Bu sürecin çevresel, kimyasal ve genetik faktörler gibi etmenlerle bozulması sonucu anormal hücreler oluşur. Bu anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve yayılması ile de kanser dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Kanser çeşidine göre semptomlar farklılık gösterir. Bir genelleme yapacak olursak tıpta B semptomları dediğimiz gece terlemesi, kısa sürede kilo kaybı, ateş gibi bulgular bizim şüpheli hastalarımızda sorguladığımız bulgulardır. Çoğu hastalıklar da olduğu gibi sağlıklı yaşam kavramı kanser için de bir koruyucu faktördür. Düzenli ve sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, ruh sağlığının korunması hastalık öncesinde de hastalık sırasında da desteklediğimiz ve bizim için önemli etmenlerdir. Ama tamamen sağlıklı bir vücutta da kanser görülebileceği unutulmamalıdır” dedi.

“40 hastaya ayda 100 adet kemoterapi kürü uygulanıyor”

Doç. Dr. Volkan Karakuş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ile kanser haftası kapsamında hastanede kemoterapi tedavisi gören hastalarla bir araya gelerek onların sorularını ve önerilerini dinledi. Ziyaret esnasında kansere yönelik hastane bünyesinde verilen hizmetlere de değinen Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Volkan Karakuş, “Hastanemizde tanı, tarama, tedavi ve takipleri hem hematolojik hem de onkolojik kanserler için başlamıştır. Eklenen yeni imkanlar ile her gün daha da yüksek bir kaliteye ulaşıyoruz. Şu an hastanemiz hematoloji bilim dalında poliklinik, yataklı hasta servisi ve kan merkezi ünitelerine ek olarak hasta sayısı 40’a ulaşan Talasemi Ünitemiz ve aylık 100 adet kemoterapi kürünün uygulandığı Kemoterapi Ünitemiz bulunmaktadır. Ekibimle birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’nın önderliğinde hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyoruz” diye konuştu.