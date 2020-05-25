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Bursa’da korona virüsü tedavisi gören 45 günlük bebek taburcu oldu

BURSA ŞEHİR HASTANESİNDE ENTÜBEDEN NORMAL SERVİSE ALINAN 65 YAŞINDAKİ KORONA VİRÜSÜ HASTASININ ARDINDAN BİR SEVİNDİRİCİ HABERDE DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTANESİ'NDEN GELDİ. BURSA’DA YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVİD-19) TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞAN 45 GÜNLÜK KIZ BEBEK, HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ.

Bursa’da korona virüsü tedavisi gören 45 günlük bebek taburcu oldu

BURSA ŞEHİR HASTANESİNDE ENTÜBEDEN NORMAL SERVİSE ALINAN 65 YAŞINDAKİ KORONA VİRÜSÜ HASTASININ ARDINDAN BİR SEVİNDİRİCİ HABERDE DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTANESİ'NDEN GELDİ. BURSA’DA YENİ TİP KORONAVİRÜS (COVİD-19) TEDAVİSİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞAN 45 GÜNLÜK KIZ BEBEK, HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:59
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Bursa’da korona virüsü tedavisi gören 45 günlük bebek taburcu oldu

Bursa Şehir Hastanesinde entübeden normal servise alınan 65 yaşındaki korona virüsü hastasının ardından bir sevindirici haberde Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nden geldi. Bursa’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 45 günlük kız bebek, hastaneden taburcu edildi.

Bursa’da yüksek ateş tanısıyla Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelen 45 günlük bebek yapılan testler sonucu pozitif çıkması nedeniyle tedavi altına alındı. 2 günü yoğun bakım olmak üzere, 9 günlük tedavisinin ardından iyileşen bebek sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Henüz 45 günlük olan ve taburcu edilen bebek hakkında açıklama yapan Uzm. Dr. Emre Gök,"Bebeğimiz acil polikliniğimize 9 gün önce düşmeyen ateş şikâyetiyle geldi. Hastamızın fiziki muayenesinde genel durumu kötü ve solunum sıkıntısı olması nedeniyle Covid-19 ön tanısıyla yoğun bakım ünitemize yatırdık. Burada yapılan tetkikler Covid tanısı kesinleşen bebeğimiz, gerekli tedaviyi aldıktan sonra taburcu oldu. Bizim buradaki en büyük sevincimiz, pandemi sürecinde en küçük yaştaki hastamızın karantina koşullarına uymak şartıyla şifa ile taburcu etmemiz oldu” dedi.

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