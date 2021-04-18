banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
SHOW TV'nin Kılıçdaroğlu haberi sosyal medyayı salladı!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
CNR Fuarcılık'ın iflası istendi!
Kripto paralarda sert düşüş!
Kripto paralarda sert düşüş!
Çoban köpeği, kuzuya süt annelik yapıyor
Çoban köpeği, kuzuya süt annelik yapıyor

Bu nasıl yasak! Ne maske ne mesafe, binlerce taraftar tribüne geldi!

TFF 1. Lig’de dün oynanan Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçını binlerce taraftar statta dip dibe izledi.

Sağlık 18.04.2021, 13:19
3
Bu nasıl yasak! Ne maske ne mesafe, binlerce taraftar tribüne geldi!

Adana Demirspor, ligin 31.haftasında Yeni Adana Stadı'nda, GZT Giresunspor'u konuk etti. Mavi-lacivertli ekip maçtan 3-0 galip ayrılırken maçı binlerce taraftar stadyumda izledi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu günde çoğu taraftarın maske takmadan maçı izlemesi ve dip dibe oturarak tezahürat yapması dikkat çekti.

Sosyal medyada büyük tepki topladı

GZT Giresunspor'un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 5-6 bin kişinin olduğunu öne sürdü. Şengül, "Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 5-6 bin kişiyle rakibin stada gelmesi çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım” ifadelerini kullandı.

banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı bulutlu