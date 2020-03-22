Bu karışım hem enfeksiyondan koruyor hem dezenfektan olarak kullanılıyor

Dünyada hızla yayılan ve son olarak Türkiye’de de görülen koronavirüs sonrasında vatandaşlar salgından korunabilmek için bitkisel ürünlere yöneldi.
Vatandaşlar, koronavirüsten korunmak için enfeksiyona karşı bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için aktarlardan doğal ürünler talep etmeye başladı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı’da aktarlık yapan Evren Eraslan, geliştirdiği karışımın hem vücudu koronavirüse karşı koruduğunu, hem de sonrasında dezenfektan olarak kullanıldığını söyledi.
Koronavirüsün Türkiye’de görülmesinin ardından vatandaşların, vücut direnci ve enfeksiyonlarla ilgili bitkisel ürün tavsiyesi istediğini belirten Evren Eraslan “Bununla ilgili biz de yıllarıdır vermiş olduğumuz enfeksiyona karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirici karışımlarımız var. Bunları müşterilerimize tarifi ile birlikte verip uygulamalarını anlatıyoruz” dedi.
Şifası olan, direnç arttırıcı, kalkan özelliği içeren şifalı bitkilerin bulunduğunu kolonya ve alkollü dezenfektan ürünlerine karşı bitkisel ürünlerden ekstraktlarla dezenfektan elde ettiklerini söyledi