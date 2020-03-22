Bu karışım hem enfeksiyondan koruyor hem dezenfektan olarak kullanılıyor

Hatay’da tarihi Uzun Çarşı’da üçüncü kuşak aktarlık yapan Evren Eraslan defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile yaptığı karışımın hem koronavirüse karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini hem de dezenfektan olarak kullanıldığını söyledi.